Eigener Bus soll die Senioren in Wettenberg fahren

Das Fahrzeug wird an seiner Beschriftung zu erkennen sein. Wie Heide Simonis, die Vorsitzende des Fördervereins, jetzt in der Jahreshauptversammlung berichtete, ist es der Wunsch von immer mehr Wettenberger Seniorinnen und Senioren, ihre Tage in den Tagespflegen der entsprechenden Einrichtungen, die Abende und Nächte aber in der eigenen Wohnung zu verbringen.

Der Bus, der zurzeit in einer Spezialwerkstatt umgebaut wird, enthält nach seiner Fertigstellung fünf normale Sitzplätze und zwei Plätze für Rollstühle mit einer Auffahrrampe und einer zusätzlichen Einstiegsstufe.

Es soll noch in einer Sondersitzung ein genauer Bedarfsplan für den Einsatz des Busses besprochen werden. Geklärt werden muss noch, wer den Kleinbus fahren wird.

Die Jahreshauptversammlung im Haus der Begegnung wurde von Heide Simonis eröffnet. Der Verein lebt von den Beiträgen seiner 472 Mitglieder, allerdings ist die Zahl rückläufig. Bürgermeister Thomas Brunner: "Wir sind nicht unzufrieden, aber auch nicht zufrieden mit der Aufgabenbewältigung, denn gesetzte Ziele wurden nicht erreicht", so Brunner.

Der Bürgermeister: "Es gibt Kontakte nach Heuchelheim. In einer ersten Gesprächsrunde, auch mit dem Förderverein dort, konnte festgestellt werden, dass es Synergien gibt, etwa in den Fragen von Einsatzplan, Vertretung und Abrechnung mit den Kassen. Es wird weiter im Sozialausschuss beraten, in welchen Bereichen Zusammenarbeit möglich sein kann."

Wahlen bestätigen bewährte Personen

Heide Simonis berichtete aus der Arbeit des Fördervereins. Die Vorsitzende freute sich, dass durch den Einzug der Schülerbetreuung Räuberhöhle in das Haus der Begegnung, diese auch vom Förderverein unterstützte Einrichtung nun Kindern zugutekomme.

Sie freute sich über die Anschaffung des neuen Transportfahrzeugs, das über die Transporte zu den Tagespflegen hinaus eingesetzt werden könne.

Die anstehenden Wahlen bestätigten bewährte Personen in ihren Ämtern: Heide Simonis als 1. Vorsitzende, Gerhard Noeske als 2. Vorsitzender, Elvira Wildenhain (Schriftführerin), Helga Rosenau (Kassiererin) und Elvi Momberger ist weiter Beisitzerin. (mo)