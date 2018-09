Ein „Dinner für Spinner“ auftischen

Live und mal in einer ganz anderen Rolle ist der Schauspieler und Comedian aus Köln in der Wetzlarer Stadthalle zu erleben. Mit der Komödie „Dinner für Spinner“ startet der Wetzlarer Theaterring in die Saison.

Der Vorhang öffnet sich am Freitag, 28. September, um 20 Uhr . Der Autor Francis Veber schrieb schon die Drehbücher zu „Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh“ und „Ein Käfig voller Narren“

Hausmeister Krause in einer neuen Rolle

Im „Dinner für Spinner“ gibt sich der überaus gutmütige Finanzbuchhalter Matthias (Tom Gerhardt) alle Mühe, dem hexenschussgeplagten Peter bei der Vorbereitung eines Dinners zu helfen. Dabei löst er aber unabsichtlich eine Katastrophe nach der anderen aus.Innerhalb von zwei Stunden stellt er das Leben des Verlegers total auf den Kopf.

Am Ende ist die Ehefrau ebenso weg wie die Geliebte und schließlich fliegt auch noch die so gut verborgene Steuerhinterziehung auf. Action pur!

Karten gibt es für 12 bis 23 Euro in den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.theaterring-wetzlar.de. (red)