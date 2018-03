Ein Blick in die Zukunft

Und diese Neuauflage wird für die Kommunen in der Region einige Veränderungen bringen. Das betrifft zum Beispiel die Vorranggebiete, die festlegen, wo Siedlungen, Gewerbegebiete oder Windparks entstehen sollen. Offenbar haben die Städte und Gemeinden in der Vergangenheit deutlich mehr Vorranggebiete ausgewiesen, als tatsächlich benötigt werden. So seien im aktuell gültigen Regionalplan 1300 Hektar Fläche als Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe ausgewiesen, erläutert Ivo Gerhards, für die Regionalplanung zuständiger Dezernatsleiter im Regierungspräsidium. Davon seien aber lediglich zwei Prozent in Anspruch genommen worden.

Auch die recht großen Vorranggebiete Siedlung wolle man im Zuge der Neuaufstellung des Regionalplans überprüfen. Dahinter steht die Prognose des Landes, dass in Mittelhessen bei der Bevölkerung keine großen Zuwächse mehr zu erwarten sind.

Betont werden soll künftig auch stärker die interkommunale Zusammenarbeit. Im Eckpunktepapier für die Aufstellung des Regionalplans wird diese Form der Kooperation, bei der Kommunen zum Beispiel gemeinsam Gewerbegebiete entwickeln oder Einzelhandel planen, als „existenzielle Zielsetzung“ beschrieben.

Beim Verkehr soll sich der neue Regionalplan stärker der Verzahnung der Verkehrsmittel widmen, neu aufgenommen werden sollen Passagen zu neuen Radschnellwegen.

Auf ein Leitbild für die Region soll im Regionalplan verzichtet werden, dafür werden Visionen für die Entwicklung der Region formuliert. Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) warb für einen Workshop, bei dem das Selbstverständnis der Region herausgearbeitet werden könne.

Die Ausschüsse der Regionalversammlung – sie ist eine Art mittelhessisches Parlament – haben das Eckpunktepapier am Dienstag zur Kenntnis genommen. In der nächsten Sitzung am 22. März, 9 Uhr, soll darüber inhaltlich beraten werden. Zudem sollen die Gemeinden befragt werden. (pre)