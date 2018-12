Ein-Euro-Fahrt wird nicht geprüft

Zur jüngsten Sitzung wagten die Linken im Landkreis einen neuen Vorstoß in Sachen kostengünstiger Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (ÖPNV). Die Kosten für ein sogenanntes Landkreisticket sollten ermittelt werden, mit dem alle Einwohner für einen Euro am Tag den gesamten ÖPNV im Landkreis nutzen können.

Bernd Hannemann begründete den Antrag seiner Fraktion und betonte, für viele Pendler sei der alltägliche Stau bei der Fahrt zum Arbeitsplatz ein nicht mehr hinzunehmender Stressfaktor. Darüber hinaus sei der Individualverkehr eine Belastung für die Umwelt. Hannemann forderte, der Landkreis sollte sich der Einsicht nicht verschließen, dass dem öffentlichen Personennahverkehr für die Lebensqualität, den Klimaschutz und die Mobilität des Menschen entscheidende Bedeutung zukomme. Der ÖPNV sollte gerade im ländlichen Raum mehr Gewicht bekommen, damit auch Menschen ohne Kraftfahrzeug am öffentlichen Leben teilhaben könnten.

Er erinnerte daran, dass diese Argumente vor der Landtagswahl von allen Parteien vertreten worden seien. „Die erfolgreichen Modelle für die Schüler, Studenten und Landesbediensteten sollten aufgegriffen und zumindest die realistischen Kosten für ein Landkreisticket ermittelt werden.“

Die in den Raum gestellten Kosten von sechs bis zehn Millionen Euro seien aus Sicht der Linkenfraktion nicht realistisch, kritisierte er, lobte aber im gleichen Atemzug das bisher vom Ersten Beigeordneten und dem Kreisausschuss Geleistete.

Eine kostenfreie Nutzung des ÖPNV wird derzeit geprüft, soll aber nur ein Modellszenario sein

Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow erinnerte an einen auf Initiative von CDU und SPD im März auf den Weg gebrachten Prüfantrag. Am Ende dieser laut des Fachdezernenten nicht gerade einfachen Prüfung sollen die Kreispolitiker erfahren, was es den Gebühren- und Steuerzahler kosten würde, wenn jeder im Landkreis den ÖPNV kostenfrei nutzen könnte.

Diese Prüfung gehe also weiter als der Antrag der Linken. Aus dem Ergebnis lasse sich auch die von den Linken gewünschte Zahl leicht errechnen, sagte Zachow, um aber gleich auf die Bremse zu treten: „Das wird nur ein Modellszenario. Denn wir kommen und wollen nicht aus den Verpflichtungen heraus, die wir im Bund haben.“ In den Städten sei der ÖPNV schon an den Kapazitätsgrenzen. Da könne ein Ticket zum Nulltarif bedeuten, dass man an der Bahnsteigkante stehen bleibe. Aber im ländlichen Raum gebe es noch Kapazitäten, sagte Zachow und nannte als Stichwort die Überlegung, kostenlose Überlandbusse einzusetzen.

Er forderte ein Zusammenwirken über Parteigrenzen hinweg und versicherte: „Wir arbeiten an der Umsetzung.“

Klaus-Dieter Engel (SPD) unterstrich die Ausführungen des Ersten Beigeordneten. Die Prüfung der rechtlichen und tariflichen Voraussetzungen sei kompliziert und zeitaufwendig, sagte er. Wenn die Zahlen vorlägen, könne man konkrete Forderungen an Land und Bund stellen. „Alleine wird der Landkreis diese Kosten nicht schultern können“, betonte er. Sandra Laaz von den Grünen forderte, ein Bürgerticket für ganz Hessen müsse das Ziel sein.

Pirat Frank Lerche sagte, im Grunde sei die Vorlage ein Rückschritt gegenüber dem bereits verabschiedeten Prüfungsantrag. „Ich möchte erst einmal das Ergebnis sehen“, sagte er. Er bezeichnete den Linkenantrag als Plan B und betonte: „Ich fühle mich unwohl, einen grundsätzlich vernünftigen Antrag abzulehnen.“ Ihm wäre es am liebsten gewesen, die Linken hätten ihren Antrag vorerst zurückgezogen.

Den Gefallen taten sie ihm aber nicht. Er und die Grünen enthielten sich bei der Abstimmung. Die Linken stimmten dafür, alle anderen Fraktionen lehnten den Prüfantrag ab.