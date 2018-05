Ein Fest, zwei Anlässe

Dazu begrüßten Handballabteilungsleiter Bodo Jung und KSG-Vorsitzender Olaf Lindenberg rund 200 Besucher. Der Handball-Event diente auch dem Gedankenaustausch und dem Wiedersehen sportlicher Weggefährten. Viele alte Erinnerungen an vergangene Zeiten wurden wach. „Wir können heute ein großartiges Ereignis feiern. Damals wie heute vereint die Menschen die Liebe zum Handballsport und zum Ehrenamt“, sagte Bürgermeisterin Patricia Ortmann (parteilos).

Am 1. Mai 1948 findet das erste Spiel auf dem Sportplatz in Fellingshausen statt

Im Mittelpunkt stand die Talkrunde mit sechs alten und jungen Handballern. Karl-Heinz Weyers, Helmut Failing, Max Becker, Kerstin und Bodo Jung sowie Kerstin Leib ließen die Handball-Historie von den Anfängen bis zur Gegenwart aufleben. Schon kurz nach der Gründung der KSG Bieber 1946 wurde der damalige Sportwart Karl Leib beauftragt, eine Rasenspielabteilung zu gründen. Da in den umliegenden Orten nur Fußball gespielt wurde, probierte es die KSG mit dem Handball.

Am 1. Mai 1948 wurde auf dem Sportplatz in Fellingshausen das erste Spiel gegen die Reservemannschaft aus Krofdorf ausgetragen. Unterhemden aus US-Beständen dienten nach der Währungsreform als Trikots. 3000 ehrenamtliche Stunden wurden für den neuen Sportplatz Am Hain, der am 1. Mai 1950 eingeweiht wurde, investiert. 1961 wurde die erste Mannschaft noch auf dem Großfeld Bezirksmeister und stieg in die höchste hessische Liga auf. Nachdem in den 1960er Jahren immer mehr Sporthallen gebaut wurden, nahm der Hallenhandball zu und das Großfeldhandballspiel ging immer mehr zurück, bis es in den 1970er Jahren ganz zum Erliegen kam.

1952 entstand eine Frauenmannschaft, die nach kurzer Unterbrechung in den 1960er Jahren heute mit zwei aktiven und sieben Jugend-Mannschaften an den Rundenspielen teilnimmt. 1988 gelang den Frauen der Aufstieg in die A-Klasse. Heute zählt die Handballabteilung drei aktive und 15 Jugendmannschaften, zum Teil in Kooperation mit den Nachbarvereinen, sowie vier Gruppen im Minibereich.

Frank Hofmann ehrte für den HHV Bodo Jung (30 Jahre Schiedsrichter, langjähriger Spieler, Trainer und Abteilungsleiter), Harald Weil (40 Jahre Schiedsrichter, langjähriger Spieler und Trainer) und Ulli Willi (30 Jahre Schiedsrichter, langjähriger Spieler und Trainer) freuten sich über die Aktivennadel in Silber. Bodo Jung kündigte an, dass die Alt-Handballer zu Ehren des Mitbegründers der Handballabteilung und Ehrenvorsitzenden Lorenz Zartner ein Erinnerungs-Reliefportrait anfertigen werden lassen.