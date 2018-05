Ein Mekka für Pflanzenfreunde

Traditionell steigt das Kultevent für die ganze Familie bei freiem Eintritt immer am Sonntag vor Muttertag. Über 120 Stände hat Organisatorin Inge Behrens auch diesmal wieder vergeben, die Besucher haben somit die Qual der Wahl: Zarte Gemüsepflänzchen reihen sich neben kräftige Staudenpflanzen und exotische Schönheiten treffen auf blühfreudige Klassiker für Balkon und Garten.

Der Pflanzenmarkt hat sich mittlerweile als Ausflugsziel für die ganze Familie etabliert

Ebenfalls erhältlich ist das passende Gartenwerkzeug, um im Garten professionell loslegen zu können.

Wer nicht bis zur Ernte warten will, um sich mit kulinarischen Köstlichkeiten selbst zu versorgen, kann vor Ort unter anderem Kartoffeln, Spargel, frische Erdbeeren und Marmelade erwerben.

Doch nicht nur Gartenfreunde markieren sich bereits am Jahresanfang den Termin im Kalender, vielmehr hat sich der Biedenkopfer Pflanzenmarkt längst zu einem Ausflugsziel für die gesamte Familie etabliert. Denn auch wenn die Pflanzenvielfalt im Mittelpunkt steht, so gibt es doch noch wesentlich mehr zu entdecken. So stellt ein Alpakazüchter seine Tiere und Produkte vor, Hühner, Gänse und Enten gackern und schnattern um die Wette und ein Korbflechter lässt sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Das Duo Magica unterhält die Gäste musikalisch und verschiedene Vereine informieren über ihre Arbeit. Ebenfalls mit von der Partie sind das Schulbiologiezentrum, Kindergärten, Schulen und das Technische Hilfswerk. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. (red)