Ein Nachspiel beim Staatsanwalt

Mehrfach hatte sie diese zuvor unterbrochen und sich nach eigener Aussage „weit aus dem Fenster gelehnt“, in dem sie den streitenden Parteien immer wieder die Möglichkeit zu einer gütlichen Einigung gegeben hatte. Vergeblich. Am Ende wurde die Klage des Mitarbeiters eines heimischen Paket-Express-Dienstes abgewiesen.

Zudem hat die Beweisaufnahme vor der Neunten Kammer des Arbeitsgerichtes Gießen ein unliebsames Nachspiel, denn die Akte wird an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. „Es kann nicht sein, dass Sie an zwei Orten gleichzeitig waren“, betonte die Richterin. Das ist aber das Ergebnis der „eindeutig konträren“ Zeugenaussagen. Was folglich bedeutet, dass eine Partei falsch ausgesagt haben muss.

Angeblich soll der 40-jährige Mitarbeiter des Paket-Express-Dienstes am 29. September des vergangenen Jahres zwei Kollegen, die mit dem Firmenwagen an ihm vorbeigefahren waren, aus dem privaten Pkw heraus den „Stinkefinger“ gezeigt haben. Am 4. Oktober wurde ihm daher außerordentlich gekündigt.

Sein Rechtsanwalt Stefan Menz hatte in der ersten Sitzung Anfang Februar darauf hingewiesen, dass sein Mandant Ersatzmitglied im Betriebsrat des Unternehmens gewesen sei.

Allerdings hatte der Mann aus Reiskirchen zuletzt im November 2016 in dieser Funktion an einer Sitzung teilgenommen. Er genießt dennoch bis zu einem Jahr nach der Sitzung erweiterten Kündigungsschutz. Das bedeutet, dass eine „normale“ fristgerechte Kündigung nicht genügt hätte.

Der 40-Jährige bestreitet, den Stinkefinger gezeigt zu haben – er anderswo gewesen sein

„Den Stinkefinger zu zeigen, ist jedoch eine grobe Beleidigung“, stellte Richterin Sylvia Blöhß klar. Die außerordentliche Kündigung wäre damit eigentlich rechtens. Doch der 40-Jährige bestreitet, die obszöne Geste ausgeführt zu haben. Er behauptet sogar, dass er sich zu dem Zeitpunkt an einem ganz anderen Ort aufgehalten hat. Deshalb hat er gegen die Kündigung Klage eingereicht.

Vor knapp sechs Wochen hatte die Kammer die Männer als Zeugen gehört, die der Reiskirchener beleidigt haben soll. Beide hatten betont, ihn wieder erkannt zu haben. „Die Aussagen waren für die Kammer sehr überzeugend. Einer ihrer Kollegen hat sogar die Buchstaben des Autokennzeichens und Ihre markanten Ohrringe wahrgenommen“, fasste die Richterin gleich zu Beginn die Beweisaufnahme die Aussagen aus der ersten Sitzung zusammen.

Widersprüchliche Aussage

Doch der Mann aus Reiskirchen hielt an seiner Version der Ereignisse fest. Aus diesem Grund wurden zwei Frauen in den Zeugenstand gerufen. Diese bestätigten, dass der 40-Jährige zum besagten Tatzeitpunkt mit einer Bekannten unterwegs gewesen sei, der er bei Vorbereitungen für ein Oktoberfest geholfen haben will. Beide machten aber widersprüchliche Angaben.

Der Kläger behauptete, er sei mit der Freundin in einem blauen Audi zu einem Getränkeshop nach Wettenberg gefahren. Besagte Freundin sagte jedoch aus, dass sie mit einem weißen Geschäftsbus unterwegs gewesen seien. „Das wundert mich sehr. Dafür finde ich keine Erklärung“, erklärte Sylvia Blöhß. Auch die Mutter der Freundin widersprach der Aussage ihrer Tochter, dass diese mit dem 40-Jährigen ihre Tochter in der Kindertagesstätte abgeholt habe. „Mich überzeugt das alles nicht. Ich habe ja gesagt, dass es nach der Beweisaufnahme nicht besser wird“, stellte die Richterin fest. Auch Stefan Menz stimmte ihr zu, dass „eine Seite lügt oder sich ziemlich geirrt hat“.

Da es zu viele „Abweichungen“ bei den Zeuginnen auf der Klägerseite gab, wies Sylvia Blöhß die Klage ab. Wegen grober Beleidigung bleibt die fristlose Kündigung bestehen. (cr)