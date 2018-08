Ein Paradies für Kinder

An diesem Tag findet nämlich der Kindertag statt, zu dem die Weilburger-Wirtschafts-Werbung (WWW) einlädt. Es ist bereits die 13. Auflage dieses Events. Von 12 bis 18 Uhr gibt es viele Spiele und Beschäftigungen für Kinder jeden Alters. Auf dem Programm stehen Spielstationen, Wettbewerbe und Attraktionen – darunter eine Riesenhüpfburg, Liegefahrradfahren, Kinderschminken und Ponyreiten.

Es gibt unter anderem Ponyreiten, Preisschießen, eine Museumsrallye und viele weitere Aktionen

Nicht nur die Kinder, sondern alle Interessierten können in der grün-weißen Bimmelbahn kostenlos durch die Altstadt und in das Gewerbegebiet Kubach fahren. Die Geschäfte in der Innenstadt und im Gewerbegebiet sind von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Mehr als 40 Aktionen und Angebote hält der Kindertag bereit. Es gibt zahlreiche Stationen, die Aufgaben und spielerische Wettbewerbe beinhalten – unter anderem Ballspiele und Dosenwerfen.

Kinder können sich ihre Teilnahme an den Stationen abstempeln lassen. Wer ausreichend Stempel hat, kann die Teilnahmekarte in einem WWW-Geschäft abgeben. Unter den Teilnehmern werden Preise verlost. Als Hauptgewinn gibt es Eintrittskarten in einen Freizeitpark für die ganze Familie. Zudem gibt es Essen und Getränke für den nächsten Kindergeburtstag im Wert von 150 Euro. Auch ein Bobby Car, gespendet vom Autohaus Bach, wird verlost. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und zu einer Preisverleihung eingeladen.

Rund um den Marktplatz locken Attraktionen wie eine Riesenhüpfburg, ein Kinderkarussell, ein Streichelzoo, Kinderschminken und Ponyreiten an. Ponyreiten gibt es zusätzlich am Pankgrafenplatz.

Um 14.30 Uhr beginnt auf dem Schlossplatz ein Kinderkonzert. Dort steigt das Preisschießen, das die Bürgergarde ausrichtet.

Es gibt einen Familiensonderpreis für das Buchen von Kanus beim Kur- und Verkehrsverein. Im Bergbau- und Stadtmuseum gibt es eine Museumsrallye bei freiem Eintritt für Kinder.

Vereine und Organisationen wie der Beirat der Stadt Weilburg, das THW, das DRK, der VdK oder der Tierschutzverein sind vor Ort. Eis, Speisen und Getränke gibt es bei einigen Anbietern zu vergünstigten Preisen.

Um auch alle Stationen zu erreichen, steht neben der Bimmelbahn auch ein Bus-Shuttle bereit. Der Rundkurs Bimmelbahn hat folgende Haltestellen: Landtor, Denkmal/Tommy’s, Intersport/ Querbeet, Aldi/Elektro Müller, Wohnkauf Zeller, Geka-Küchen, Obi, Landtor. Der Rundkurs Shuttle-Bus hat folgende Haltestellen: Landtor, Technikerschule, Schlesierstraße, Kubacher Weg, Gewerbegebiet/Obi, Gewerbegebiet Rewe, Aldi/McDonald’s, Schlesierstraße, Technikerschule, Landtor.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.wirtschafts-werbung-weilburg.de erhältlich.

Der Samstag startet um 15 Uhr mit dem Antreten der Bürgergarde auf dem Marktplatz, die dann zum Schlosshof marschiert.

Um 16 Uhr beginnen die Festivitäten auf dem Schlossplatz zur Musik des Blasorchesters „Blau-Orange“ Frickhofen. Ab 20 Uhr sorgt eine Mallorcaparty auf dem Schlossplatz für Stimmung.

Am Sonntag beginnt die Kirchweih um 10 Uhr mit dem Kirchweihgottesdienst in der Schlosskirche. Auf dem Schlossplatz folgt ein Frühschoppen. Um 14.30 Uhr beginnt auf dem Schlossplatz das erste Brunnenkonzert für Familien. Die „Liedergärtner“ Bine und Stefan verzaubern kleine und große Ohren mit ihrer ganz besonderen Kindermusik. Das Konzert ist mit Rätseln und lustigen Ereignissen ge­spickt. Kinder und Erwachsene dürfen aktiv mitmachen. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag und Sonntag ist das Kinderparadies der jungen Schausteller Stefan und Jeffrey Kaiser bei Interliving Zeller im Gewerbegebiet geöffnet.

Dort gibt es unter anderem Hüpfburgen, verschiedene Spiele, eine bunte Eisenbahn, Ponyreiten, einen Streichelzoo sowie Kletter- und Jumpwagen. Das Kinderparadies ist am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. (red)