Ein Tag voller Leckereien

Am vergangenen Sonntag strömten verlockende Düfte aus dem Dorfgemeinschaftshaus. Zum 18. Mal hatte der Obst- und Gartenbauverein zu seinem Gemüsefest eingeladen. Bewegung herrschte zur Mittagszeit in Bellnhausen, denn dieses Fest zog wiederum seine Besucher an.

„Aus dem Topf gezaubert“ lautete das Motto des Gemüsefestes und diese Zauberei konnte sich sehen lassen. Rund ein Dutzend Frauen hatten die Vorbereitungen zu diesem Gemüsefest bereits am Samstag von den Morgen- bis in die Abendstunden getroffen. Auf dem Speiseplan stand ein Kartoffelgulasch „Österreichischer Art“, kräftig mit Zwiebeln gewürzt und fein abgeschmeckt mit Kümmel und Paprika. Dazu durfte die Fleischbeilage in Form von jeweils vier Frikadellen zu je 40 Gramm nicht fehlen.

Zwölf Kilo gemischtes Hackfleisch hatten Doris Gillmann und Johanna Holzinger gekonnt gewürzt und allein 40 Eier darin verarbeitet.

Ideen werden im Team erarbeitet

Sicher etwas ganz Spezielles dabei war auch das Zwiebelschichtfleisch bestehend aus jeweils einer Scheibe Rind-, Schweine- und Dörrfleisch sowie Kassler und dazu die entsprechende Menge an Zwiebeln. Sie wurden portioniert und dazu wurden Baguette und Crème fraîche mit Kräutern gereicht.

Sehr gut an kam auch das vegetarische Gericht „Cannelloni mit Gemüse-Käse-Füllung“.

In die Füllung wurden Zwiebeln, Zucchini, Möhren, Tomaten und Paprikaschoten eingebracht, denen mit viel Schmand und Käse sowie frischen Kräutern und Knoblauch das entsprechende I-Tüpfelchen aufgesetzt wurde. Auch der Nachtisch „Rotweinpflaumen mit Vanilleeis“ war sehr lecker und konnte sich sehen lassen.

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit dem nachmittäglichen Kaffeetrinken bei herrlichem Sommerwetter auf dem Außenareal mit Torten und Kuchen, für die die Vereinsmitglieder gesorgt hatten.

Ideen und Kochvorschläge für ein solches Gemüsefest werden stets in einem Team erarbeitet und dazu entsprechend die jährlich wechselnden Rezepte ausgesucht, berichtete Lydia Schmidt. Der Zeitaufwand ist für die Frauen dabei nicht ausschlaggebend, denn das war zu spüren: „Hier wird mit Liebe gekocht.“

Juliane Schmidt ist das jüngste Mitglied

Mit dabei war auch schon als jüngstes Vereinsmitglied, die 13-jährige Juliane Schmidt. Obwohl die Küche im Dorfgemeinschaftshaus eher klein ausgelegt ist, sind mit dem Kühl- und dem Schlachtraum gute Möglichkeiten für eine solche Veranstaltung gegeben. Gerade der Kühlraum sei bei der derzeitigen hochsommerlichen Witterung unerlässlich, sagte Doris Gillmann. (hlp)