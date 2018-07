Ein Unternehmen zieht um

Der Umzug einer Firma stellt das gesamte Unternehmen vor große Herausforderungen. Oberstes Ziel eines Objektumzugs ist es, die Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten, um den Geschäftsbetrieb weiterhin aufrechtzuerhalten. Das spart Zeit und Geld.

Zeitintensive Vorbereitung

Zu den Umzugsspezialisten, die bei solchen Mammutaufgaben gefragt sind, gehört die Friedrich Kurz GmbH mit Sitz in der Walter-Zapp-Straße in Wetzlar. Schon für viele Betriebe in Mittelhessen und darüber hinaus hat sie den Umzug gemanagt.

Auch Unternehmen mit mehr als 800 Mitarbeitern, mit schweren Produktionsmaschinen, mit hochsensiblen Geräten gehören zu den Kunden der Firma Kurz. Sie schätzen die Praxis und die langjährige Erfahrung.

Die Vorbereitung eines solchen großen Umzugs ist zeitintensiv und bedarf detaillierter Absprachen. Die Arbeit der Kurz-Mitarbeiter beginnt mit der ausführlichen Beratung und der intensiven Vorortbesichtigung beim Kunden. Die Experten geben dem Umzugsprojekt Struktur. Dann geht es weiter mit der Inventarisierung des gesamten Umzugsgutes, der Planung des Ablaufs und der Koordination aller am Umzug beteiligten Personen.

„Durch den Einsatz von geschulten und motivierten Mitarbeitern sowie von modernster Umzugstechnik gewährleisten wir eine schnelle und professionelle Umzugslogistik, um das Projekt erfolgreich zu Ende zu führen“, sagt Barbara Galir von der Geschäftsleitung.

Zum Leistungsspektrum im Bereich der Umzugslogistik gehören auch nationale und internationale Umzüge. Es werden 500 nationale und 600 internationale Umzüge pro Jahr durchgeführt. „Es kommt nicht darauf an, wie komplex ein Umzug ist", so Galir, „unsere qualifizierten Mitarbeiter meistern jede Herausforderung.“

Das Unternehmen Kurz beschäftigt 160 Mitarbeiter und hat sich zum modernen Dienstleister im Logistikbereich entwickelt, vernetzt mit Geschäftspartnern in der ganzen Welt. Neben dem Umzugsmanagement für Firmen und Privatpersonen gehören auch Lagerungen, individuelle Logistiklösungen sowie die Archivierung, Digitalisierung und ordnungsgemäße Vernichtung von Akten und Datenträgern zu seinen Geschäftsfeldern.

Hoher Qualitätsstandard

Im Rahmen der DIN EN 9001:2015 und FAIM Zertifizierung durch akkreditierte Zertifizierungsgesellschaften ist ein hoher Qualitätsstandard gegeben. Zudem ist das Unternehmen Mitglied im Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ), die Spitzenorganisation des deutschen Möbelspeditionsgewerbes. (red)