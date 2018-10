Ein bisschen Georgien in Wetzlar

In der Phantastischen Bibliothek fand auf Einladung der Goethe-Gesellschaft die Eröffnung einer Ausstellung mit Bildern von Vakhtang Megrelishvili, Professor an der Nationalakademie der Schönen Künste in Tbilissi, statt. Umrahmt wurde die Vernissage durch Lesungen, bei der die vielfältige Literatur des Gastlandes der Frankfurter Buchmesse vorgestellt wurde. Die rund 60 Besucher erhielten Einblicke in die Besonderheiten dieser Nation, ihre malerische Schrift, ihre melodische Sprache und ihren edlen Wein, den man am Ende der Veranstaltung kosten durfte.

Georgien beginnt man schnell zu mögen, auch, wenn man noch nicht dort war. Das geht Bettina Twrsnick (Leiterin der Phantastischen Bibliothek), die durch das Programm führte, nicht anders: „Ich will dieses Land schon bald besuchen.“

Die Mentalität der Menschen sowie ihre von Glück, aber auch Kriegen geprägte Geschichte zeigt sich in den Bildern von Vakhtang Megrelishvili, der seinen Stolz ausdrückte, „in Wetzlar ausstellen zu dürfen; schließlich hat doch der große Goethe eine Zeit lang hier gelebt“.

Die Gäste folgten gern seiner Bitte, mit ihm einen Rundgang zu unternehmen, damit er seine Exponate erläutern konnte. Da einige Georgierinnen und Georgier gekommen waren, erfolgten seine Erläuterungen entweder in seiner Landessprache (übersetzt von Prof. Dr. Marina Bokuchava) oder für die heimischen Besucher auf Deutsch.

Seine Bilder sind von künstlerisch historischen Einflüssen bis hin zu Felsenmalereien, aber auch von modernen Stilrichtungen beeinflusst. Ob es die Motive „Weiße Fische“, „Spaziergang mit Hund“, „Mann und Frau“„ Musikanten“ oder eine „Phantastische Kompostion“ sind: Silhouetten füllt der Grafikspezialist mit leuchtenden Kugeln, Kreisen oder anderen Überraschungen aus.

Im Rahmenprogramm sorgten als Vorleserinnen Angelika Nitschke, Rebekka Schnoor und Bettina Twrsnick dafür, dass die Zuhörer gedanklich in Büchern blätterten konnten, die von georgischen Mythen und Märchen, Liebesgeschichten, aber auch blutigen Auseinandersetzungen handeln.

Rezitiert wurden unter anderem Auszüge aus Bestsellern von Beka Adamaschwili, „Der erste Russe“ von Lasha Bugadze und „Der scharlachrote Wolf“ von Goderdsi Tschocheli. Spontan erklärte sich Emzar Jgerenaia (Professor für Soziologie an der Universität in Tbilissi) bereit, ein Gedicht in georgischer Sprache, dessen Titel auf Deutsch „Engel mit Pergament“ heißt, vorzutragen. Und so wurde zur Freude der Organisatoren mit Angelika Kunkel an der Spitze und der Phantastischen Bibliothek bei dieser Begegnung deutsch-georgische Freundschaft geschlossen.

Die Ausstellung mit den Bildern von Vakhtang Megrelishvili ist noch bis zum 12. November zu sehen (montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr). (jps)