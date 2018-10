Ein letztes Mal röhren die Motoren

An der traditionellen Saisonabschlussfahrt des Clubs nahm ein gutes Dutzend Fahrer teil – darunter auch einige Nichtmitglieder. Bewusst laden die „Roadrunner“ zu ihrer Ausfahrt nämlich alle Motorradfreunde ein, um zum Saisonabschluss noch einmal das gemeinsame Hobby zu pflegen.

Von Bad Endbach aus führte die Teilnehmer der Weg zunächst ins Nachbarland nach Nordrhein-Westfalen. Über Bad Laasphe ging es in Richtung Hatzfeld und über Marburg zurück in die Heimat, so dass die Biker am Ende auf gut 120 Kilometer kamen.

Maschinen werden bis April eingeparkt

Damit haben sie in dieser Saison rund 4000 Kilometer zurückgelegt – die regelmäßigen Ausfahrten ebenso mitgerechnet wie der gemeinsame Urlaub im Odenwald. Am vorangegangenen Wochenende hatte der Club zudem das letzte Motorradtreffen dieser Saison besucht.

Bis zum Frühjahr 2019 werden die Maschinen jetzt erst einmal in der Garage geparkt. Am 1. April ist traditionell wieder Saisonauftakt bei den „Roadrunnern“. (val)