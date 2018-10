Ein neues Musical erobert die Oranienstadt

Nun kommt „Catharina Helena Dörrien - Ein Leben zwischen Liebe und Krieg“. Ein Musical zum 300. Geburtstag der Botanikerin und Erzieherin aus Dillenburg. Die Welturaufführung findet vom 9. Oktober bis zum 14. Oktober in der Nassau-Oranien-Halle in Dillenburg statt. Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 19 Uhr – außer am Sonntag, da geht es bereits um 18 Uhr los. Die heimische Autorin Ingrid Kretz hat die Lebensgeschichte dieser besonderen Frau, die im 18. Jahrhundert in Dillenburg lebte, beschrieben. In spannender und emotionaler Manier werden deren Erlebnisse zur Zeit der Zerstörung des Schlosses beschrieben. Für den guten Ton sorgen Armin Müller und Ulli Kögel.

Erzählt wird die Geschichte des „berühmten Frauenzimmers“, in der sich historische Fakten aus dem Leben Dörriens mit einer fiktiven Liebesgeschichte verweben. Nachdem die junge Hildesheimerin in Dillenburg angekommen ist, beginnt ihre Arbeit als Kindermädchen in der Familie Erath – Historiker und Archivar des Hauses Oranien-Nassau. Dabei ist Catharina fasziniert von der Stadt und Schloss Dillenburg und verliebt sich in der Stadt an der Dill unsterblich. Im Laufe der Zeit begeistert sie mit selbst geschriebenen Theaterstücken für Kinder und Bücher, wobei sie großen Wert auf Mädchenbildung legt. Allerdings sieht sie sich hier immer wieder auch Kritiken ausgesetzt, denn zur damaligen Zeit war die vorherrschende Meinung, dass eine Frau einzig als Ehefrau und Mutter akzeptabel ist.

Die Zeichen in Dillenburg stehen auf Krieg. Truppen besetzen das Schloss. Der Krieg zwischen den Hannoveranern und Franzosen eskaliert in Dillenburg. Das Schloss gerät 1760 in Brand, dabei wird auch Eraths Haus beschossen. Vom brennenden Schloss fertigt Catharina einige Zeichnungen, deren Originale heute noch erhalten sind. Ihre Liebe zur Natur mündet in einem einzigartigen Pflanzenkatalog, in dem Catharina Helena Dörrien die gesamte heimische Fauna und Flora des Fürstentums Oranien-Nassau beschreibt und dazu über 1400 Aquarelle anfertigt. Als erste Frau wird sie unter anderem zum Ehrenmitglied der Botanischen Gesellschaft von Florenz erhoben – ein besonders außergewöhnliches Ereignis zur damaligen Zeit.

Über das Ticketportal www.reservix.de können Tickets erworben werden. Vorverkaufsstellen sind außerdem in Dillenburg das Pressehaus (Rathausstraße 1-3) und die „Musicbox“ an der Ecke Markt-/Hauptstraße, in Herborn das Reisebüro Herborn, das Stadtmarketing und ebenfalls das Pressehaus.

