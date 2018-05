Ein neues Zuhause für Biene, Hummel und Co.

Wer heute im Sommer Auto fährt, muss kaum mehr die Frontscheibe reinigen. Das war vor 30 Jahren noch ganz anders. Tatsächlich ist die Menge der Fluginsekten in dieser Zeitspanne um etwa 75 Prozent zurückgegangen.

Deshalb beschäftigten sich die Schüler der Klasse 7dG im Rahmen des Biologieunterrichts mit der Bedeutung von Fluginsekten als Bestäuber und kamen auf das Insektensterben zu sprechen. Recht schnell war klar: Da müssen wir was tun. Biene, Hummel und Co. brauchen ein neues Zuhause.

Bereits im Winter begannen die Planungen für die Anlage eines etwa 30 Quadratmeter großen Blühstreifens in der Nähe des bestehenden Insektenhotels auf dem Schulgelände der Fürst-Johann-Ludwig-Schule.

Die Arbeitspause wird mit Kuchen versüßt

Sponsoren waren schnell gefunden, da sie von der Idee überzeugt waren. Auch Susanne Piwecki, hauptberuflich als Naturgartenplanerin und ehrenamtlich als Mitglied im Nabu Hadamar tätig, unterstützte das Projekt tatkräftig als Fachberaterin.

So organisierte sie das kostenlose Saatgut, das der Nabu Hadamar für sein Projekt „Biene, Hummel und Co.“ zusammengestellt hat. Für dieses Projekt erhielt er zusammen mit dem Imkerverein Hadamar 2017 im Übrigen den Umweltpreis des Landkreises Limburg-Weilburg.

Weiterhin besorgte sie die passenden heimischen Wildblumenstauden, die die Schüler selbst bezahlten. Hier war wieder ihre Sachkunde gefragt: Pflanzen aus dem Gartenhandel sind oftmals mit Pestiziden vorbehandelt, so dass sie Nutzinsekten sogar eher schaden als nützen.

Dann war es endlich so weit: Bei strahlend blauem Himmel startete der Projekttag der Klasse 7dG. Nachdem der Boden noch einmal glatt gezogen worden war, zeigte Susanne Piwecki den Schülern, wie sie ihre Staude richtig pflanzen müssen. Nachdem alle 27 Pflanzen in der Erde und gut angegossen waren, wurde anschließend das Wildblumen-Saatgut verteilt. Und alle zusammen trampelten es gut fest. Die Arbeitspause dazwischen wurde durch Kuchen versüßt, den zwei Schülerinnen selbst gebacken und mitgebracht hatten.

In den folgenden Wochen wächst die Wildblumenwiese hoffentlich gut an, was in Form einer Fotostrecke dokumentiert werden soll. Und hoffentlich finden dann ab diesem Sommer die Gäste des Insektenhotels ein reich gedecktes Buffet und so ein neues Zuhause. (red)