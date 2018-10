Ein weiterer Ortsbeirat löst sich auf

Ende August kündigte Ortsvorsteherin Melanie Krämer-Kowallik ihren Rücktritt an. Mehr als 20 Jahre hatte sich die Römershäuserin in der Kommunalpolitik engagiert. Sie habe dies sehr gerne getan, denn sie liebe ihren Heimatort und ihre Stadt. Doch nun sei die Luft raus, erklärte Melanie Krämer-Kowallik im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie hatte nach der Kommunalwahl 2016 ihre vierte Amtszeit als Ortsvorsteher angetreten.

Am 31. Oktober beendet Melanie Krämer-Kowallik ihre Tätigkeit und scheidet aus dem Ortsbeirat aus. Dies hatte sie am 21. August dem städtischen Wahlleiter Rüdiger Götze schriftlich mitgeteilt. Der gab am Montagabend das endgültige Aus für den Ortsbeirat Römershausen offiziell bekannt. Denn auch die beiden möglichen Nachrücker stehen für eine Mitarbeit in dem Gremium nicht zur Verfügung.

Keine Nachrücker in Römershausen

Ralf Becker gab seinen Verzicht auf das Mandat am 4. Oktober schriftlich bekannt, Michael Happel tat es ihm mit Schreiben vom 14. Oktober gleich. Damit gibt es mit Marion Klein und Uwe Heck nur noch zwei Ortsbeiratsmitglieder in Römershausen. Zu wenig, um die Arbeit fortsetzen zu können. Denn laut Hessischer Gemeindeordnung braucht ein Ortsbeirat mindestens drei Mitglieder.

Aus dem gleichen Grund lösten sich Ende 2017 beziehungsweise im September dieses Jahres bereits die Gremien in Frohnhausen und Mornshausen auf. Dort traten ebenfalls die Ortsvorsteher zurück. In Mornshausen legten außerdem zwei weitere Ortsbeiratsmitglieder ihre Mandate nieder. In beiden Gladenbacher Stadtteilen standen keine Nachrücker zur Verfügung.