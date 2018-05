Ein wenig Farbe ändert alles

Aßlar-Berghausen David Failing und Nick Wenserit (Foto v.l.) haben bei Malerin Mirjam Eich (re.) in Berghausen eine Schuppentür mit Graffiti gestaltet. „Ich hatte von ihnen gehört. Da ich junge Talente fördere, habe ich sie in mein Atelier eingeladen“, erklärte Eich. Ihre Vorstellungen für das Tor: bunt, freundlich und nicht grafisch-linear. Die jungen Männer haben das Motiv passend zum nahen Garten gewählt. Durch Freunde sind die beiden vor vier Jahren zum Graffiti gekommen. „Wir übernehmen gerne Auftragsarbeiten wie Garagentore, Mauern oder Hauswände“, sagt Failing. Die beiden wollen auch Kurse anbieten und haben zudem viele Ideen für ihre Zukunft: „Wir wollen mal eine eigene Firma haben, in der wir unsere Ideen verwirklichen.“ Infos zum Team gibt es über: nickdavidart(at)gmail.com. (hp/Foto: Pöllmitz)