Organisiert wird das Event von der Arbeitsgruppe Gewässerentwicklung und dem Verein für Vogel- und Naturschutz Lohra.

Vier Stunden stehen Experten bereit

Von 13 bis 17 Uhr beantworten Experten der Kreisverwaltung, des Regierungspräsidiums und des Amtes für Bodenmanagement sowie Fachplaner und ehrenamtlich Engagierte an insgesamt sechs Stationen Fragen und bieten Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt des Salzbödetals. Die Dammer Spatzen sorgen zudem für Kaffee und Kuchen.

Die einzelnen Stationen befinden sich am Naturkundehaus Damm (Untere Straße 2), am Rastplatz Salzbödeaue, am Damm des Hochwasserrückhaltebeckens und am Salzböderadweg.

Führung am Wasserrad ist möglich

Warum und mit welchen Arbeiten die Salzböde renaturiert wurde, darüber berichten Fachleute während mehrerer Begehungen der Salzböde zwischen Damm und Etzelmühle.

Zudem bietet die Familie Förster eine Besichtigung der denkmalgeschützten Mühle und eine Führung am Wasserrad an. (red)