Einblicke ins Kulturdenkmal

Runkel-Hofen Am Montag, 21. Mai, wird an der Hofener Mühle der deutsche Mühlentag gefeiert. Bundesweit öffnen etwa 1000, in Hessen über 40 Mühlen, ihre Tore. Es gibt Führungen und Erläuterungen zur Mühlengeschichte und Mühlentechnik, zur Nutzung der Wasserkraft und zu Menschen, die in den vergangenen Jahrhunderten dort gelebt haben. Die vollständig erhaltenen technischen Einrichtungen sowie das Wasserkraftwerk können besichtigt werden. Die Hofener Mühle gilt als Kulturdenkmal. Die „Basin' Street Band“ aus Beselich sorgt bei freiem Eintritt für musikalische Unterhaltung. Für Essen und Trinken ist gesorgt. (red)