Einbrecher klauen Schmuck

MARBURG-CAPPEL Nur 40 Minuten sind die Bewohner eines Einfamilienhauses in Cappel am Dienstag weg gewesen. Das reichte den Einbrechern, um gegen 14.10 Uhr die Terrassentür aufzubrechen, in das Haus einzusteigen und Schränke und Kommoden zu durchsuchen. Die Diebe nahmen Schmuck mit bislang unbekanntem Wert mit. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf 300 Euro. Hinweise erbittet die Kripo unter & (0 64 21) 40 60. (red)