Einbrecher unterwegs

Am Dienstag, 15. Dezember drang ein Unbekannter gewaltsam über eine Terrassentür in ein Wohnhaus im Gerichtsweg ein, teilte Polizeipressesprecher Jürgen Schlick mit. Der Dieb stahl zwischen 9.30 Uhr und 10.20 Uhr eine geringe Menge Bargeld. Seine Beute verstaute er wahrscheinlich in einer aus der Wohnung stammenden grünen Filztasche.

Die Kellertür eines Wohnhauses brach ein Unbekannter am späten Dienstagnachmittag, 15. Dezember im Gartenweg im Stadtteil Cappel auf. Der Einbrecher durchsuchte zwischen 17 und 18.30 Uhr mehrere Räume in dem Anwesen und stahl drei schwarze Schmuckschatullen samt Inhalt. Danach machte er sich unbemerkt auf und davon. Die Polizei bitte darum, auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu achten und diese auch zu melden. (red)