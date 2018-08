Eine „Reise um die Welt“

Von Samstag bis Sonntag erlebten über 40 Ferienkinder in freier Natur in Brandoberndorf ein abenteuerliches und abwechslungsreiches Programm. „Zelten und Übernachten, betreut von den Brandoberndorfer Faschingsfreunden, ist bereits ein traditionelles Ferienangebot für die Waldsolmser Kinder.

„Auch ich habe hier bereits als Schülerin mitgetobt und später als „Azubi-Betreuerin“ die Seiten gewechselt“, lacht Lisamaria Schwarz. Inzwischen ist sie längst mit ihrer früheren „Ausbilderin“ Christine Klas eine der beiden Jugendleiterinnen des Karneval-Vereins.

Von rund 25 Betreuern umsorgt, erhielten die Ferienkinder zum Auftakt ihren Boarding-Pass mit korrektem Passbild und wurden in vier Teams – Afrika, Amerika, Asien, Europa – eingeteilt. Nach einer Kennenlern-Runde hieß es: „T-Shirts bemalen“. Der Phantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt.

Bei herrlichem Sonnenschein startete schließlich die „Reise um die Welt“ bis zum „Mittelpunkt der Erde“ – dem Lindenplatz vor Kirche und Rathaus in Brandoberndorf. Weitere Anlaufpunkte waren nach ähnlich rätselhaften Beschreibungen das Schwimmbad, der Bio-Bauernhof Busch, das Backhaus an der Bornbach und ein Einkaufszentrum, in dem für zwei Euro ein zum Motto passender Gegenstand zu erwerben war. An allen Reisezielen galt es zudem, weitere Aufgaben zu lösen. Stempel im stolz mitgeführten Reisepass beweisen die eifrigen Aktivitäten der Truppe und die erreichten Ziele.

Höhepunkt war schließlich die anrückende Feuerwehr, die mit ihrer Spritze die große Wasserrutsche aktivierte und die ermüdeten Reisenden wieder in Schwung brachte.

Nach dem Abendessen mit Nudeln und Tomatensoße standen Nachtwandern und Kino auf dem weiteren Programm.

Im nächsten Jahr soll es um die Rettung von Waldsolms durch Superhelden gehen

Der aufregenden Nacht auf der Wiese vor der Grillhütte folgte ein ausgiebiges Frühstück und eine munter-machende Morgengymnastik.

Stationsspiele in neun Sektionen forderten anschließend die Aufmerksamkeit der Kontinent-Vertreter.

Bevor sich alle voneinander verabschiedeten, entwickelten sie gemeinsam das Motto für die Ferienspiel-Aktion der IGBK Brandoberndorfer Karneval 2019: „Rettet Waldsolms – Die Superhelden regieren den Lieseberg“ verspricht erneut ein spannungsgeladenes Wochenende.