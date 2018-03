In Hessen ist Hit Radio FFH klarer Marktführer. planet radio und harmony.fm, ebenfalls aus dem Funkhaus der Radio/Tele FFH, gewinnen ebenfalls immer mehr Hörer. Dies geht aus der Media-Analyse (MA) hervor – trotz der harten Konkurrenz der Sender des öffentlich-rechtlichen hessischen Rundfunks und der 50 000 weltweit zu empfangenden Webradios.

„Die FFH-Hörer wissen unsere Nähe zu ihnen und zu unserem Bundesland Hessen zu schätzen“, so FFH-Geschäftsführer und -Programmdirektor Hans-Dieter Hillmoth. Und im Zusammenhang mit dem „Radio Day“ am 13. Februar ergänzte Pressesprecher Dominik Kuhn: „Bei uns ist täglich, rund um die Uhr, 'Tag des Radios'.“

Auch mit der Veranstaltung „Just white“ beim Hessentag mobilisiert Hit Radio FFH die Hörer

Nach der Media-Analyse (MA) erreicht HIT RADIO FFH 2,1 Millionen Hörer pro Tag und 457 000 Hörer pro Stunde, Tendenz steigend.

Für FFH-Chef Hillmoth ist Radio eines der wenigen flächendeckenden Massenmedien in Deutschland. Knapp 80 Prozent der Deutschen hört mindestens einmal pro Tag Radio. Er führt dies zurück auf „die Nähe“ der Programme zum Hörer, die simple und kostenfreie Nutzung von Radio, die Verfügbarkeit überall, es führt Menschen zusammen und ist damit eine Art modernes Lagerfeuer. Und: Radios wie HIT RADIO FFH, planet radio und harmony.fm nutzen alle digitalen Möglichkeiten für ihre Hörer voll aus. Neben den genannten drei UKW-Programmen bietet das Unternehmen beispielsweise 20 weitere Webkanäle an, die ausschließlich fürs Internet produziert werden.

Die „Nähe“ zum Hörer spiegelt sich bei FFH nicht nur bei Nachrichten, Beiträgen und der Moderation rund um die Uhr wider. Bei Aktionen wie „Wünsch Dir was“ im Frühjahr schickten die FFH-Hörer mehr als eine Million Wünsche an das Funkhaus in Bad Vilbel.

Beim Hessentag 2017 in Rüsselsheim organisierte der Sender die beiden größten Veranstaltungen in der Arena: die 90er-Party mit 25 000 und die „Ganz in weiß“-Show („FFH-Just White“) mit 28 000 Besuchern. Ähnlich erfolgreich war die Veranstaltung auch 2012 in Wetzlar. Die Programme der Radio/Tele FFH stehen nicht nur im Wettbewerb mit den sechs Programmen des Hessischen Rundfunks (hr), sondern auch mit fünf privaten Radiosendern (Domradio, Radio Bob, Radio Teddy, Klassik Radio, Antenne Frankfurt) und sieben nichtkommerziellen Radioangeboten in Hessen sowie aus anderen Bundesländern einstrahlenden Sendern und 50 000 Webradios aus aller Welt, die auch in Hessen zu empfangen sind. (red)