Eine Handvoll Biere und Gesang

Das Haus war in diesem Fall der Hof der Familie Engel in der Hauptstraße – und der war sehr gut besucht. Die Idee hatte Chorleiter Jochen Stankewitz in die Vorstandsarbeit eingebracht, da er mit seinen Frauenchören immer Weinfeste veranstaltet. Bei einer heimeligen Hofatmosphäre und schönem Ambiente verbrachten die Gäste einige gesellige Stunden. Dabei wurden fünf Biere vorgestellt – darunter das MGV-Eigenbräu.

Nach der Veranstaltung wurden noch spontan Lieder im gemeinsamen Kreis angestimmt. Die Veranstalter waren sich sicher, dass der Abend keine einmalige Sache sein soll, sondern wie eine Konzertreihe regelmäßig stattfinden soll. Zusätzlich zu vielen Einheimischen war auch noch ein Gastverein aus Obererbach mit 20 Sängern nach Hüttenberg angereist.