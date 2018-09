Eine Kunst vom Rande der Kunst

Zwei von ihnen waren bei der Ausstellungseröffnung persönlich vor Ort und sprachen über ihre Werke.

Bunte Fantasiebilder von Pastellkreide auf Papier oder akribische Entwürfe technischer und naturwissenschaftlicher Abläufe in eng beschriebenen und bebilderten Kladden; mit Vogelwesen bemalte Möbel oder Ornamente von Pflanzen, Menschen und Tieren mit dünnem weißen Stift auf großformatigem Graukarton - die Kunstwerke sehen völlig unterschiedlich aus. Doch alle sind sie Ausdruck eines bildnerischen Selbstdarstellungsprozesses von Menschen mit Psychiatrieerfahrung.

"Extra für diese Ausstellung in Hadamar habe ich drei Bilder gemalt", erzählt Künstler Patrick Hightower, "sie sind inspiriert von der Geschichte des Quälens der Verbrechen, die hier geschahen". Von dem 43-jährigen sind rund 10 Werke ausgestellt, in denen er seine Gefühle offenbart. "Hier unten sind die Flammen der Hölle", erklärt er ein Bild, das nach seiner Einweisung in die forensische Psychiatrie entstand, "und dort im Kopf stecken Vögel fest. Sie wollen fliegen aber können nicht".

Verbindung von Psyche und Kunst

"Mein Vorbild ist Leonardo da Vinci" sagt Klaus Ludwig Weber, und zeigt auf den Beginn seiner Arbeit. "Das ist der Rotorflyer, mit dem alles begann." Darauf folgte ein Rotordronen-Elektritzitätswerk, bei dem mehrere Windräder in einem Windkanal mit Sogwirkung verlustfrei hintereinandergestaffelt sind. Weber sieht darin eine Alternative zu den klassischen Windrädern, doch bislang wollte keine Institution sich näher mit der Idee auseinandersetzten.

In seinem Einführungsvortag erklärte Helmut Mair, Leiter des offenen Ateliers in Eltville: "Der Ausstellungstitel ,Beieinander! Zusammen? Psychiatrie und Kunst‘ fragt nach einem alten Topos westlichen Denkens. Nämlich nach der Verbindung von künstlerischer Kreativität und psychischem Ausnahmezustand - von Genie und Wahnsinn." Denn schon seit der Antike werde Künstlern, Dichtern und Philosophen eine labile Gemütsverfassung nachgesagt.

Zwar seien die seit dem 18. Jahrhundert entstehenden psychiatrischen Anstalten immer schon Orte bildnerischen Schaffens gewesen, doch selten wurde den Werken ein kultureller Wert beigemessen. "Erst im 20. Jahrhundert versuchten Fachleute jenseits von kunstakademischen Konventionen, den Wurzeln der Kreativität auf die Spur zu kommen", sagte Mair.

Ab 1954 wertete ein Arzt aus dem österreichischen Gugging Zeichnungen von Patienten zu diagnostischen Zwecken aus, um daran den Verlauf einer Psychose ablesen zu können. Er bemerkte bei einigen Patienten ungewöhnliche bildnerische Fähigkeiten und bemühte sich um deren Förderung. Bei manchen bestand die Fähigkeit dauerhaft, bei anderen nur während ihrer Krankheitsphasen.

1970 bekamen die Gugginger Künstler ihre erste eigene Ausstellung in einer renommierten Wiener Galerie - die Brut Art oder Outsider Art, wie man später sagte, war geboren. Heute gibt es eine Fülle spezialisierter Galerien und eine eigene jährliche Kunstmesse in New York.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind dienstags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr. (kka)