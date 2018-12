Eine Woche rund ums Buch

Los ging es montags mit der Büchermaus, die von allen Schülern und Lehrerinnen mit einem Lied begrüßt wurde. Dann folgten täglich wechselnde Aktivitäten. Während die Kleinen in der Eingangsstufe vorgelesen bekamen und den „Grüffelo“ in einem Bilderbuch kennen lernten, fleißig malten und bastelten, gingen die Grundschüler in die Bibliothek. Dort wurde ihnen sowohl in Naunheim als auch in Wetzlar die Einrichtung vorgestellt und für das Ausleihen von Büchern geworben. Viele Kinder äußerten dabei den Wunsch nach einem Leseausweis.

Lesewettbewerb weckt den Ehrgeiz

Der Lesewettbewerb am Dienstag gab den Schülern der 2., 3. und 4. Schuljahre Grund zum fleißigen Üben. Wer sich in seiner Klasse als erster und zweiter Sieger behaupten konnte, nahm an dem weiteren Wettbewerb teil. Die Jury hörte viele gute Beiträge und die Auswahl des Jahrgangssiegers fiel nicht leicht. Am Ende behaupteten sich Julian Scheidt und Julia Pfennig in der Jahrgangsstufe 4, Sarah Weber und Sophie Tuchscherer in der Jahrgangsstufe 3 sowie Emma Beige und Tia Moore in der Jahrgangsstufe 2. Sie wurden mit einer Urkunde geehrt und bekamen einen Büchergutschein.

Am Mittwoch wurde der Büchermarkt besucht, der alljährlich von der Buchhandlung an der Alten Lahnbrücke aufgebaut wird. Jede Klasse trug etwas zu einer kleinen Ausstellung bei. Am Verkaufstag am Donnerstag konnten dann Bücher erworben und die Schülerarbeiten besichtigt werden.

Der Freitag stand dann ganz im Zeichen des Vorlesens. Nachdem die Büchermaus wieder verabschiedet war, konnte man sich in unterschiedliche Gruppen einwählen. Mit Unterstützung von Eltern und Großeltern konnten viele Vorlese-Angebote gemacht werden. (red)