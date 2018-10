Eine Zeitreise in Bildern

Ausstellung in Runkel wird am Freitag eröffnet

Runkel Am Freitag, 2. November, beginnt um 19 Uhr in dem evangelischen Gemeindehaus in Runkel eine Vernissage einer Ausstellung, die zum 20. jährigen Bestehen der Kunstfreunde Runkel präsentiert wird. Michel Kremer spricht einführende Worte. Die Runkeler Musiker begleiten musikalisch.