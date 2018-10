Eine lyrische Nacht

Auf der Bühne stehen Mirjam Usbeck, Sigrid Krekel, Eike Schniebs und Ekkehart Voigt. Das Publikum erlebt einen lyrischen Streifzug mit Feinsinn und Wortgewalt sowie musischen Klängen. Es gibt Essen und Trinken.

Der Eintritt kostet zehn und ermäßigt acht Euro. Eintrittskarten können unter & (0 64 72) 8 31 08 34 (auf Anrufbeantworter) und per E-Mail an kuhustall(at)web.de bestellt sowie an der Abendkasse erworben werden. Wei­tere Informationen sind im Internet unter www.kuhu­stall.de erhältlich. (red)