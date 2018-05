Eingeschlafen und verunglückt

Gegen 19.30 Uhr war er mit einem VW Passat auf der Herborner Straße in Aßlar unterwegs. Offensichtlich übermüdet, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Der Passat kam nach rechts von der Straße ab, überfuhr den Gehweg und prallte gegen einen Laternenmast. Anschließend streife das Auto noch einem geparkten SUV und kam letztendlich an einer Hausmauer zum Stehen. Den Aufprall überstand der Haigerer unverletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen und der Mauer können noch nicht beziffert werden. Der Passat musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Stadt Aßlar sicherten die Laterne. (w)