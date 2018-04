Einkauf online bestellen

Die Kunden haben online die Auswahl aus 11 000 verschiedenen Produkten, darunter auch Tiefkühlprodukte, frisches Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Molkereiprodukte, Trockenwaren und Getränke.

Und wer es besonders eilig hat, kann die Bestellung noch am gleichen Tag abholen: Bereits drei Stunden nach Bestelleingang sind die Einkäufe bereit zum Mitnehmen. Praktische Zeitfenster für die Abholung und ein übersichtlicher Abholbereich mit separaten Parkplätzen und eigener Kasse gehören zum umfassenden Service.

„Haben unsere Kunden einmal keine Zeit, Ihren Einkauf selbst bei uns im Markt zusammenzustellen, können sie ihre Produkte jetzt bequem per Web oder App shoppen und dann einfach bei uns in Dillenburg abholen. So fällt auch das Anstehen an der Kasse weg und der Einkauf kann minutenschnell – zum Beispiel auf dem Nachhauseweg – erledigt werden“, freut sich Marktleiter Axel Boss.

Für Neukunden lohnt sich der neue Abholservice in der Nixböthestraße 7-9 doppelt: Sie sparen nicht nur Zeit beim Einkaufen, sondern können mit einem Neukunden-Gutschein auch Geld sparen. Entsprechende Flyer und Handzettel liegen im Markt aus.

Weitere Informationen stehen auf rewe.de/service/abholservice/ oder in der App.

Petz ist ein zukunftsorientiertes Familienunternehmen mit Tradition. Die generationsübergreifende Erfolgsgeschichte begann 1925 mit einem einfachen Kolonialwarengeschäft unter der Leitung von Paula Brücher in Wissen, das ihre Tochter Ottilie Sanktjohanser später übernahm.

Im Jahr 1996 wurde ein wichtiger Meilenstein gelegt: Die Familie Sanktjohanser hat eine Vielzahl an Einzelgesellschaften zusammengefasst und REWE übernahm 50 Prozent der Anteile der heutigen Petz Rewe GmbH.

Seit Oktober 2016 sind alle Märkte der Petz Rewe GmbH auf Rewe „am besten PETZ“ im Rahmen der Neupositionierung umgestellt. Aktuell betreibt die Petz Rewe GmbH 35 Standorte in Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Sachsen.

Kontakt: Petz Rewe GmbH, Nixböthestraße 7-9, 35683 Dillenburg, (0 27 71) 3 50 41, www.rewe.de. (red)