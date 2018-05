Einmal hin, einmal her

Für die Kunden konnte es nicht besser sein: Kleidungsstücke in allen Farben und Formen bestellen, zu Hause anprobieren und alles, was nicht passt oder nicht gefällt, einfach wieder zurückschicken. Der Kauf per Klick boomt: Die Deutschen bestellten im vergangenen Jahr Waren im Wert von 58,5 Milliarden Euro. Das sind elf Prozent mehr als 2016, wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) berichtet.

Spitzenreiter unter den Anbietern ist der US-amerikanische Versandhändler Amazon. 45 Prozent der Deutschen shoppen laut einer Untersuchung des Instituts für Handelforschung (IHF) online ausschließlich beim Riesenkonzern.

Mittlerweile kaufen 41 Prozent der jungen Erwachsenen mindestens einmal in der Woche im Netz ein, erklärt der Digitalverband Bitkom, der eine Umfrage mit mehr als 1000 Teilnehmern durchgeführt hat. Ganz oben auf der digitalen Einkaufsliste stehen Unterhaltungsmedien wie DVDs und CDs (54 Prozent), dicht gefolgt von Büchern (50 Prozent). Ebenfalls beliebt sind elektronische Geräte (43 Prozent) sowie Kleidung, Schuhe und Accessoires (35 Prozent).

Dass Online-Shopping so beliebt ist wie nie, liegt nicht zuletzt daran, dass Kunden die Artikel schnell, unkompliziert und in den meisten Fällen kostenlos wieder loswerden können. Genau das führt auf der anderen Seite auch zu Problemen. Die hohe Zahl der Rücksendungen belastet die Unternehmen.

Nicht alle Branchen leiden gleichermaßen darunter, andere dafür umso mehr. Wer zum Beispiel Kleidung, Schuhe und Accessoires im Netz vertreibt, muss sich auf eine Retourenquote von 40 bis 60 Prozent gefasst machen, berichtet das Handelsinstitut EHI aus Köln.

Von den Retouren schaffen es gerade einmal 70 Prozent wieder in den Verkauf

Das Forschungsinstitut Ibi Research wollte von Online-Modehändlern wissen, was ihrer Ansicht nach die häufigsten Ursachen für Retouren seien. Das Ergebnis: In 86 Prozent der Fälle würden Kunden Kleidungsstücke und Schuhe zurückschicken, weil sie nicht passten. 68 Prozent hatte der Artikel nach dem Auspacken nicht mehr gefallen und 62 Prozent bestellten sich gleich mehrere Varianten zur Auswahl. Sie wussten also schon im Vorfeld, dass mindestens ein Teil wieder den Rückwärtsgang einlegen würde.

Und laut Ibi Research beklagen sich 15 Prozent der Online-Händler über Schnäppchenjäger, die sich ein Kleidungsstück offenbar ohne Kaufabsicht für einen besonderen Anlass bestellten und die getragene Ware wieder zurücksenden würden – Mode zum Nulltarif.

In den USA hat dieses Phänomen sogar einen Namen: „Wardrobing“ („Wardrobe“ bedeutet auf Deutsch Kleiderschrank). Die Schäden, die jährlich durch Wardrobing entstehen, reichen laut NRF in Millionenhöhe.

Apropos Kosten. Retouren sind eine teure Angelegenheit für Online-Händler. Laut EHI werden für jede Rücksendung im Schnitt zehn Euro fällig. Aufwendig und somit auch kostspielig seien vor allem die Prüfung, Sichtung und Qualitätskontrolle der aussortierten Waren. Hinzu kämen unter anderem die Porto- und Versandkosten, die 72 Prozent der Händler für ihre Kunden übernähmen.

Von jenen Artikeln, die die Reise zurück zum Händler antreten müssen, schaffen es übrigens gerade einmal 70 Prozent wieder in den Verkauf. Für die restlichen 30 Prozent ist die Reise schlicht zu Ende. Sie seien in einem derart schlechten Zustand, dass sich die Aufbereitung nicht mehr lohnen würde, erklärt das Kölner Handelsinstitut EHI.

Bei diesen Zahlen verwundert es nicht allzu sehr, dass Deutschlands größter Online-Modehändler den zweiten Teil seines Werbespruchs längst wieder gestrichen hat.