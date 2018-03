Einmal korrupte Politik betreiben

Vier bis acht Mitspieler ab zwölf Jahre können sich an diesem Kartenspiel in der Rolle als korrupte Politik beteiligen. Mit dem Ziel, möglichst viel Geld aus der Staatskasse in die eigene Tasche zu wirtschaften.

Jeder Mitspieler erhält fünf Aktionskarten einer Farbe, eine Spielfigur ("Schnüffler"), zwei Bestechungsmarker und neun Millionen Startgeld. Die restlichen Geldkarten bilden in der Tischmitte als Stapel die Staatskasse.

Im untersten Drittel wird die Karte "Staatsbankrott" hineingeschoben., die das Spielende ankündigt.

Es werden mehrere Runden zu je vier Phasen gespielt. Ein Startspieler verteilt als Präsident Geldscheine an alle Mitspieler. Nach der Geldverteilung stimmen alle Mitspieler darüber ab. Sie suchen sich aus ihren fünf Aktionskarten eine heraus, die sie verdeckt vor sich ablegen: "zustimmen", "ablehnen", "in die Staatskasse greifen", "erpressen" oder "Schutz vor Erpressung".

Stimmen sie zu, ist der Präsident weiter im Amt und verteilt erneut. Wird die Verteilung abgelehnt, muss der Präsident zurücktreten, und ein neuer Präsident tritt an.

Nun ist Gelegenheit für die Schnüffler-Figur. Jeder Mitspieler darf seinen eigenen Schnüffler vor einen anderen Mitspieler stellen. Auch der Präsident kann für sich aktiv werden: Er nimmt Geld aus seinem Besitz und einen Bestechungsmarker und schiebt alles einem Mitspieler hin, zum Beispiel mit der Forderung: "Zustimmung" gegen diesen Geldbetrag.

Die verdeckt abgelegten Aktionskarten werden der Reihe nach aufgedeckt und das Gesamtergebnis überprüft. Der Griff in die Staatskasse kann nur vom ersten Mitspieler durchgeführt werden, der diese Karte aufdeckt. Er zieht sich also eine Geldkarte vom Stapel und legt sie verdeckt zu seinem eigenen Geld.

Alle anderen, die "Staatskasse" ausgespielt haben, gehen leer aus. Wer eine Erpressungskarte ausgespielt hat, darf von dem Mitspieler, vor dem sein Schnüffler steht, eine Geldkarte ziehen. Wird der Kapitän abgelehnt, scheidet er aus dieser Runde aus und alle Mitspieler müssen ihr Geld vom Ex-Präsidenten zurückgeben.

Bestechung ablehnen um Kapitän zu werden

Neuer Präsident wird derjenige, der zuerst seine Ablehnung aufgedeckt hat. Er verteilt das zurück geschobene Geld neu. So verläuft das Spiel weiter, bis die Karte Staatsbankrott erscheint und das Ende einläutet.

In "Tiefe Taschen" kann man als Spieler mal richtig fies mit Geld umgehen und absolut eigennützig handeln. Der Präsident hat ein Vorrecht: Er verteilt Geld nach seinem eigenen Gutdünken zwar, aber immer auch mit dem Ziel, Präsident zu bleiben.

Jeder Mitspieler hat natürlich im Blickwinkel, das Spiel mit dem meisten Geld zu gewinnen. Da muss man auch mal die Kapitänsbestechung außen vor lassen und ihn abwählen, um selbst Kapitän zu werden. Das Spiel führt den zutreffenden Untertitel "Demokratie bedeutet nicht, dass ALLE zufrieden sind".

"Tiefe Taschen" macht am meisten Spaß in einer Runde bis zu acht Mitspielern, denen dieses Thema liegt. Beim Geldverteilen und Bestechen kommt viel Stimmung auf, sodass es nie bei einer Spielpartie bleibt.

"Tiefe Taschen"

Ein Geld-Verteil-Spiel von Fabian Zimmermann für vier bis acht Mitspieler, ab zwölf Jahre, Fobs-Games, 20 Euro.