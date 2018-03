Einsatz für lebensweltliche Bildung

Als Schirp gemeinsam mit wenigen Mitstreitern den bsj gründete, stand die Idee im Mittelpunkt, Körper und Bewegung als wichtige Kategorien in die Kinder- und Jugendhilfe einzubringen. Im Kern hat sich an diesem Ansatz wenig geändert – allenfalls gibt es heute eine größere Ausdifferenzierung durch viele Konzepte in der Abenteuer- und Erlebnispädagogik.

Heute gehört der bsj zu den großen Trägern der Jugendbildung in Hessen, insbesondere was die außerschulische Jugendbildung betrifft. Er arbeitet, gefördert durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes, an der Entwicklung der Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland mit und gehört zu den bundesweit anerkannten Konzeptentwicklern in der Kinder- und Jugendhilfe – dank der Kooperation mit und der wissenschaftlichen Begleitung durch das Institut für Motologie an der Marburger Philipps-Universität, zahlreiche Praxisprojekte und eine Unzahl von Fortbildungsveranstaltungen.

„Regional beheimatet“ sei der bsj, sagt Schirp – und meint damit nicht nur den Landkreis Marburg-Biedenkopf, sondern auch die Region Uckermünde in Mecklenburg-Vorpommern, wo der Verein das „Zentrum für Erlebnispädagogik und Umweltbildung“ betreibt samt schwimmender Umweltbildungsplattform und zwei Großseglern auf der Ostsee.

Erlebnispädagogik in Marburg

Regional beheimatet ist der bsj aber vor allem im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Er arbeitet an etwa 50 Schulen in Stadt und Landkreis, betreibt drei Jugendbildungsstätten, das Haus der frühen Bildung am Teufelsgraben in Wehrda, ein Kinderfloß auf der Lahn und die Flex-Fernschule Hessen, die schul­abstinente Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen keine Regelschule besuchen können, auf die Schulfremdenprüfung zum Haupt- und Realschulabschluss vorbereitet. Marburg ist, sagt Schirp selbstbewusst, „zu einer der zentralen Schulen der Abenteuer- und Erlebnispädagogik geworden.“

All diese Projekte und Entwicklungen sind eng mit dem Namen Jochem Schirp verbunden. Seine Geschäftsführertätigkeit gibt er nun auf, Nachfolger werden Monika Stein und Falk Wohlleben. Schirp selbst will „als Berater weiter zur Verfügung“ stehen, sich ehrenamtlich – auch auf Bundes- und auf Landesebene – in der Jugendhilfepolitik einbringen und den Wechsel in der Vereinsgeschäftsführung „erfolgreich gestalten“ – wohl wissend, dass das ein schweres Unterfangen ist, weil es vor allem eines erfordert: loszulassen.

Ein kleiner Trost mag ihm sein, dass die Umbruchsituation, die den bsj erwartet, viele Träger der Jugendhilfe in Marburg betrifft – damals junge Pädagogen, die in den 80er Jahren zahlreiche Initiativen ins Leben riefen, stehen vielfach kurz vor dem Ruhestand.

Fest steht aber, dass sich Schirp weiter in die Diskussionen einmischen wird, die in der Kinder- und Jugendhilfe geführt werden. Eines der Defizite, so glaubt Schirp, ist, dass Jugendpolitik heute vor allem als Bildungspolitik begriffen wird. „Die Jugend als Generation ist aber jenseits von Bildung und Ausbildung vielfach aus dem Blickfeld geraten“, sagt er.

Neue Erfahrungen beim Abenteuer

Mit den Projekten im bsj seien Kinder und Jugendliche nicht primär als Schüler wahrgenommen worden, sondern vielfach als junge Menschen, denen mit Abenteuer und Bewegung neue Erfahrungen ermöglicht worden seien – zentrale Kategorien in einem ganzheitlichen Bildungskonzept, das Schirp vertritt. Ein „lebensweltliches Bildungskonzept“ nennt dies der gebürtige Sauerländer auch.

Und das sei im Zeitalter der Digitalisierung wichtiger denn je. Digitalisierung bringe ein „digitales Proletariat“ hervor, sagt er – andere, also analoge Formen der Weltaneignung dürften deswegen erst recht nicht verloren gehen. Das sei im Übrigen das Wichtigste in der Kinder- und Jugendpolitik: Sich bewusst werden, was für Kinder und Jugendliche gut und notwendig ist. Und das ganz praktisch: „Mit Kennziffern und Planzielen kann man keine sozialen Prozesse steuern.“