Einsatzabteilung zählt 30 Mitglieder

Beim Ochsenfest in Wetzlar haben 100 Helfer der Oberkleener Feuerwehr – unterstützt von Kameraden aus Dornholzhausen – 1100 Arbeitsstunden an acht Tage geleistet. Wehrführer Johannes Michel berichtete von lediglich vier Einsätzen (drei Brandeinsätze, ein Hilfeleistungseinsatz), zudem von einem Brandsicherheitsdienst.

Die Einsatzabteilung hat 30 Mitglieder. Malte Trompetter und Tom-Felix Jakobi befinden sich zwischen Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung in einem sogenannten Übergangsjahr. Künftig soll eine Spezialeinheit die Einsatzkräfte der Gemeinde bei Großeinsätzen verpflegen.

Von sieben Mitgliedern in der Jugendabteilung berichtete Stefan Brück. 18 Mitglieder gehören der Minifeuerwehr an, so Jasmin Röhrich. Die Minifeuerwehr besteht in diesem Jahr zehn Jahre. Volkmar Schmidt berichtete, dass der Musikzug Oberkleen 22 Musiker hat. Erneut soll am 2. Oktober ein Bayerischer Abend gemeinsam von Feuerwehr und Musikzug veranstaltet werden.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden Gaby Röhrich, Michael Krill, Harald Metz und Hans Syha (alle 40 Jahre) sowie Timo Glaum (25 Jahre) geehrt.

Verleihung von Ehrenzeichen

Das silberne Brandschutzehrenzeichen am Band für 25 Jahre aktiven Dienst erhielten Markus Beppler, Tobias Doerk und Mario Glaum. Befördert wurden zum Feuerwehrmann Axel Biermann, Sören Trompetter und Andre Kraemer sowie zur Feuerwehrfrau Theresa Meige.

Johannes Michel stellte die Tagesfahrt nach Dortmund am 26. Mai 2018 zu verschiedenen Museen und den Signal-Iduna-Park vor. (vk)