Eintauchen in den Rock der 50er

Von 20 bis 21 Uhr bietet der Verein einen kostenlosen Schnupper-Workshop für Boogie-Woogie in der Eventwerkstatt in Wetzlar an. Jeder der Spaß am Tanzen hat, ist hierzu willkommen. Grundkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich und von 8 – 88 Jahren kann Jeder daran teilnehmen.

Im Anschluss findet ab 21 Uhr eine Boogie-Woogie-Tanzparty für alle Tanzbegeisterten mit Live-Musik der Band „The Silverballs“ statt. Wer tanzbare Musik der 50er-Jahre in einer tollen Location erleben möchte, ist hier richtig. In ihren Adern fließt flüssiger Rock´n´Roll Damit wäre dann eigentlich schon fast alles gesagt über die preisgekrönten „The Silverballs“ - sie zelebrieren die wohl „ehrlichste“ Musik auf ihre unnachahmliche Art & Weise und zählen somit den zu den angesagtesten Acts des Landes. Die Jungs machen die Songs zu ihren eigenen und spielen sie mit Herzblut.

Der Eintritt beträgt neun Euro. Tickets und Tischreservierungen sind möglich unter 0 64 02 72 12 oder unter vorstand(at)rocknrollclubgiessen.de.

Weitere Infos findet man unter www.rocknrollclubgiessen.de. (es)