Eintauchen in eine kleine Miniaturwelt

Auf mehr als 2500 Quadratmetern erschuf das Team eine kleine Welt, von der nicht nur Kinder träumen. Am Bahnhof besteigt man die elektrisch betriebene Diesellok und passiert mehrere Bahnübergänge, fährt vorbei an Seen, Altstadtpassage, einer Kirche, Polizei und Feuerwehrstation, Firmen, Tankstelle und durch einen Tunnel wieder zurück zum Bahnhof.

Detailgetreu wurde hier nachgebaut

Die Häuser und batteriebetriebenen Fahrzeuge sind detailgetreu nachgebaut und funktionsfähig. Am Samstag ist von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder von drei bis 14 Jahren 2,50 Euro, für Erwachsene drei Euro und für Kleingruppen elf Euro. (red)