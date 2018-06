Eintrittskarte gilt nun für den ganzen Tag

Lange haben die Schwimmbadfreunde Weidenhausen für dieses Angebot gekämpft, am Freitag ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen. Ab sofort gibt es eine Tageskarte für das Freibad, die auch bis zum Betriebsschluss gilt. Wer bisher am Vormittag ein Ticket gekauft hat, zum Mittag mal kurz die Anlage verließ und am Nachmittag wieder den Wasserspaß genießen wollte, musste dafür zweimal den regulären Eintritt zahlen.

Damit ist nun Schluss. Kinder und Jugendliche (ab 3 Jahre bis zum 17. Lebensjahr) müssen nun vier Euro berappen – einen Euro mehr als bisher. Für die Ferienpass-Inhaber gilt der neue Tarif nicht. Sie haben weiterhin sechsmal freien Eintritt ins Freibad, anschließend werden 1,50 Euro fällig. Erwachsene zahlen jetzt fünf Euro, Schüler und Studenten ab 17 Jahre sowie Schwerbehinderte vier Euro. Auch hier gibt es einen Preisaufschlag von einem Euro.

Die Zehnerkarte ist weiterhin für 30 Euro (Erwachsene) und 20 Euro (Kinder und Studenten) erhältlich. Die Dauerkarte gibt es für 70 Euro (Erwachsene) und 40 Euro (Kinder). Die Familien-Saisonkarte (mit Kindern bis zum 17. Lebensjahr) kostet 115 Euro. In die Familiendauerkarte plus für 150 Euro sind auch Schüler, Studenten und Auszubildende bis einschließlich 25. Lebensjahr eingeschlossen. (mi)