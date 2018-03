Eisenbahnen im Fokus

Diavortrag Freitag im Vereinsheim in der Littau

Herborn Der Herborner Eisenbahnverein veranstaltet am Freitag, 2. März, im Vereinsheim in der Herborner Littau einen Diavortrag über die Eisenbahn im Lahntal zwischen Gießen und Koblenz. Ab 18 Uhr zeigt Eisenbahnfotograf Manfred Ritter eine vielfältige Auswahl an historischen und aktuellen Dias von der Lahntalbahn zwischen Gießen, Limburg und Koblenz.