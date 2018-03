Eisenbahnfreunde feiern

Los geht es am Samstag, 24. März, von 10 bis 17 Uhr mit einem Lokschuppenfest auf dem ehemaligen Bahnbetriebswerk in Treysa. Besucher können die Schnellzugdampflok 03 1010 aus Halle und die schwere badische Güterzuglok 58 311 aus Karlsruhe auf dem Gelände sowie bei einer Schnupperfahrt von Treysa nach Stadtallendorf auch in Betrieb erleben.

Zu sehen ist auch die Modellbahn der TT-Freunde Neustadt, es gibt Draisinenfahrten und Führerstandsbesichtigungen.

Die Feuerwehr Schwalmstadt und das DRK stellen ihre Arbeit vor. Aussteller rund um die Bahn schließen sich an. Bratwurst, Steaks, Pommes, Kaffee, Kuchen, Waffeln und Getränke runden das Angebot ab. Vom Bahnhof Treysa gibt es einen Pendelverkehr zum Festgelände. Dampflok-Schnupperfahrten von Treysa nach Stadtallendorf starten um 11.30 und 14.30 Uhr. Fahrkarten gibt es im Zug.

Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder drei Euro und Familien 15 Euro.

Am Samstagabend veranstalten die Eisenbahnfreunde dann von 19 bis 21 Uhr eine Nachtparade vor der Kulisse des alten Lokschuppens und der Drehscheibe. Der Eintritt kostet zehn Euro für Erwachsene, sieben Euro für Kinder und 27 Euro für Familien. (red)