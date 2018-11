Eispalast hat neuen Standort

Auf rund 670 Quadratmetern können große und kleine Eiskünstlerinnen und Eiskünstler Eishockey spielen oder Pirouetten drehen. Am 7. Dezember öffnet der Eispalast seine Tore.

Er hat sich als Treffpunkt und Ausflugsziel für Jung und Alt etabliert. Auch in diesem Winter wird es wieder sieben Wochen Schlittschuhspaß und Winterzauber im Eispalast geben. „Das ist eines der schönsten Angebote, die wir in Marburg haben“, freut sich Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). Der neue Standort bietet eine 70 Quadratmeter größere Eisfläche als bisher und ein großzügiges Zelt mit viel Platz für gemütliche Stunden. Außerdem ist der Eispalast am Georg-Gaßmann-Stadion sehr zentral gelegen, gut mit dem Bus zu erreichen. Zudem gibt es viele Parkplätze.

„Der Staffelstab für die Organisation des Eispalastes ist an den Fachdienst Sport übergegangen“, erklärt Stadträtin und Sportdezernentin Kirsten Dinnebier (SPD). „Das Programm wird aber in bewährter Manier weiter von der Jugendförderung gestaltet.“

Eröffnet wird der Eispalast am Freitag, 7. Dezember, um 13 Uhr. An diesem Tag gibt es von 12 bis 15 Uhr freien Eintritt. Danach ist das Zelt im Georg-Gaßmann-Stadion täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet und nur an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen.

Am Mittwochabend dürfen diejenigen aufs Eis, die gerne Eishockey spielen wollen. Von 18 bis 19.30 Uhr trainieren Jugendliche ab 12 Jahren. Von 19.30 bis 22 Uhr gibt es Eishockey für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene. Wer noch nicht volljährig ist, benötigt für das Eishockeytraining eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.

Zum Programm gehört auch das Anfängercoaching immer samstags und sonntags von 10 bis 12 Uhr. Donnerstags um 19 Uhr beginnt die Studis-Night. Alle, die einen Studiausweis haben, zahlen dann nur 3 Euro Eintritt. „Wir werden auch ein Nachtsportangebot im Eispalast testen“, kündigt Björn Backes, Fachdienstleiter Sport, an. Am Freitag, 14. Dezember, können Jugendliche von 22 bis 24 Uhr aufs Eis und sich bei Eishockey und Eisstockschießen austoben.

Kinder- und Jugendgruppen können Schlittschuhe kostenlos ausleihen

Darüber hinaus gibt es jeweils drei Termine für die Eisschule für Anfänger und für Fortgeschrittene sowie für ein Kinder-Eishockeytraining.

Auch in diesem Jahr wird ein Rollstuhlgleiter zur Verfügung stehen. Vormittags können Kita-Gruppen, Schulklassen und Jugendgruppen nach Voranmeldung bei der Jugendförderung aufs Eis. Schlittschuhe sind kostenlos auszuleihen. „Wir koordinieren die Angebote und schauen dann, dass für alle genug Schlittschuhe in den passenden Größen da sind“, sagt Ulrike Munz-Weege, Fachdienstleiterin der Jugendförderung.

Die Familie Ahlendorf betreibt den Eispalast wieder. Adi Ahlendorf kündigt an, dass der Eispalast etwas anders aussehen werde als in den vergangenen Jahren. „Ich hoffe, dass sich auch in diesem Winter wieder alle Gäste dort wohlfühlen.“

Der Eintritt kostet für Kinder 4 Euro und für Erwachsene 5,50 Euro, die Schuhausleihe kostet 3,50 Euro. Am Familientag, montags von 12 bis 18 Uhr, können bis zu zwei Erziehungsberechtigte und ihre Kinder bis 18 Jahre für 12 Euro aufs Eis. (red)