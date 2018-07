Elfenbeinschnitzkunst beeindruckt VdK-Mitglieder

Weilburg Der VdK-Ortsverband Weilburg hat einen Tagesausflug in den Odenwald unternommen. Im Schloss in Erbach besichtigten die Frauen und Männer das deutsche Elfenbeinmuseum. Dieses ist das einzige Spezialmuseum für Elfenbein weltweit. Die Teilnehmer waren vor allem von der Schatzkammer beeindruckt, die in zwölf Vitrinen die ganze Pracht der Odenwälder Elfenbeinschnitzkunst versammelt. Nach dem Mittagsessen in Michelstadt erkundete die Gruppe die Altstadt mit ihrem historischen Fachwerkrathaus und den restaurierten Fachwerkhäusern. (red/Foto: privat)