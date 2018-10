Elke Breidenstein bezwingt die Männer

Im Gegensatz zum normalen Skat erfolgt das Spiel mit Ansage, erklärte Jens Grebe vom Fußballverein. Von den vier bisherigen Turnieren hatte er zwei gewonnen.

Skatvariante mit Ansage

Bei der fünften Auflage des Dommie-Turniers hatte er allerdings weniger Glück und musste sich den anderen Teilnehmern geschlagen geben. An der Spitze der Wertung landete stattdessen eine Frau: Elke Breidenstein sicherte sich mit 110 Punkten den Gesamtsieg. Der fiel allerdings denkbar knapp aus. Erst in der letzten Runde zog Breidenstein an Kai Stark vorbei, der mit 108 Punkten den zweiten Platz belegte. Dritter wurde Tobias Becker. An dem Turnier hatten 27 Spieler teilgenommen. Gespielt wurde über fünf Runden, wobei sich nach der Vorrunde die besten zehn Spieler für das Halbfinale und Finale qualifizierten.