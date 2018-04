Elvis lebt - in der „Werkstadt“

Zu den vielen Oldtimern und Youngtimern, die in der Stadt zu bestaunen sind, wartet auf die Besucher der Werkstadt ein Unterhaltungsprogramm. Ab 14 Uhr zeigt das Cheerleading-Team „Amazing Spirit“ des Vereins Funtastic Sports Wetzlar in mehreren Darbietungen sein Können. Die Mädels und Jungs sind ehemals Deutscher Meister in ihrer Kategorie.

Ab 14.30 Uhr ist mit Kevin Löhr einer der besten europäischen Elvis-Tribute-Acts in der „Werkstadt“ zu Gast. Im Jahr 2016 erreichte Kevin Löhr direkt bei seiner ersten Teilnahme an den Europameisterschaften der Elvis-Darsteller in Birmingham den dritten Platz. Mit Auszügen aus !Tribute to young Elvis“ nimmt er sein Publikum mit auf eine Zeitreise durch die Ära von Elvis Presley. Der Eintritt ist frei. (red)