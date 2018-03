Empfang des Kreises

Anlässlich des 65. Geburtstages von Michel lädt der Vorsitzende des Kreistages, Joachim Veyhelmann, die Vertreter der Politik, der Vereine, der Behörden und Organisationen am Freitag, 23. Februar 2018, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr zu einem offiziellen Empfang des Landkreises in die Adolf-Reichwein-Schule Limburg, Heinrich-von-Kleist-Straße 14, ein.

Der Kreistagsvorsitzende macht darauf aufmerksam, dass Landrat Manfred Michel anlässlich seines Geburtstages auf Geschenke verzichtet und stattdessen um Spenden für das vom Kreistag beschlossene Projekt „Schulbau in den ärmsten Regionen der Welt“ bittet. Hierzu wurde auch ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse Limburg eingerichtet.

Mehr Informationen gibt es unter www.landkreis-limburg-weilburg.de. (red)