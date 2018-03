Endspurt für die Narren

In Bad Endbach steigt am Samstag, 10. Februar, das Faschingsvergnügen des SSV Endbach/Günterod. Los geht es um 19.31 Uhr im Bürgerhaus, Einlass ist ab 18.31 Uhr. Seit Herbst feilen die Narren des Sportvereins an dem Programm. Der Eintritt kostet sieben Euro. Im Vorverkauf sind die Karten für sechs Euro in der Tourist-Information in der Lahn-Dill-Bergland-Therme und bei „Monas Lotto-Point“ erhältlich.

Eine eigene Faschingsfeier für Kinder veranstaltet der SSV am Sonntag, 11. Februar, ab 15 Uhr im Bürgerhaus. Der Eintritt ist frei.

In Hartenrod richtet der Turnverein am Sonntag, 11. Februar, eine Faschingsparty für Kinder aus. Diese beginnt um 14.30 Uhr in der Volkshalle. Der Eintritt ist frei.

In Erdhausen gibt es am Rosenmontag, 12. Februar, von 15.11 Uhr bis 17.31 Uhr im Bürgerhaus jede Menge Spiel und Spaß für Kinder. Zur Kostendeckung bitten die Organisatoren um eine Spende von 3 Euro. Der Erlös wird der Kindertagesstätte Sonnenschein gestiftet.

In Bottenhorn lädt die Jazztanz-Abteilung des SSV Bottenhorn am Dienstag, 13. Februar, zum Kinderfasching ein. Gefeiert wird ab 15 Uhr im Sportheim. Der Eintritt ist frei. (mi)