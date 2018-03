Energie zum Wohlfühlen und Sparen

„Wollen Sie Ihre Hände waschen?“, fragt eine junge Frau im kurzen Kleid die vorbeilaufenden Besucher auf Englisch. Sie präsentiert Waschtischarmaturen und -becken, die mehr können sollen als normale. Die meisten Messe-Besucher haben aber keine Zeit fürs öffentliche Händewaschen.

Viele haben ein konkretes Ziel, suchen einen Messestand, wollen sich bei einer bestimmten Firma nach den Weltneuheiten erkundigen oder haben dort gleich einen Termin. Ein Mitarbeiter der Roth-Gruppe aus Buchenau, der von Spanien aus die Geschäfte führt, hat in Frankfurt wichtige Termine mit chilenischen Kunden, sagt er. Ähnliche geht es auch den Firmenchefinnen Dr. Anne-Kathrin Roth und Christin Roth-Jäger.

Pendelverkehr von Buchenau nach Frankfurt bringt täglich über 100 Roth-Mitarbeiter zur Messe

Die beiden Mitgesellschafterinnen der Roth-Werke in Buchenau haben bis Samstag in Frankfurt einen Termin nach dem anderen. Kunden und führende Roth-Angestellte aus der ganzen Welt treffen sich auf der Frankfurter Messe, um Kaufgespräche zu führen, Kontakte zu knüpfen und Projekte zu besprechen. „Früher wurden auf Messen gleich Aufträge geschrieben. Das ist heute nicht mehr so, man muss schließlich viele Verträge nochmal prüfen lassen“, erklärt Dr. Anne-Kathrin Roth. Mehr als 100 Mitarbeiter fahren täglich aus Buchenau und Marburg zur Messe. Um 6.30 fährt der Bus in Buchenau ab, wenig später sammelt er die externen Mitarbeiter, die in Marburg im Hotel übernachten, ein. Abends geht es wieder zurück nach Hause.

Jede Messe ist anstrengend, jede Messe hat aber auch etwas neues zu bieten. Man schaue, was in der Branche los ist, sagen Roths. Anne-Kathrin Roth präsentiert zum Beispiel die neuen Duschsysteme der Marke Roth. Faltbare oder verspiegelte Duschen gehören dazu. Erstmals stellt Roth dabei mit dem Tochterunternehmen Roltechnik aus Tschechien aus, das das Buchenauer Unternehmen im vergangenen Jahr übernommen hat. Anne-Kathrin Roth bestätigt, dass Roth die Sanitärsparte ausbauen möchte.

Auch die neuesten Techniken im Fußbodenheizungs-Segment steht bei dem heimischen Unternehmen im Fokus. Nach eigenen Angaben ist die Roth-Gruppe europaweit Marktführer bei den Fußbodenheizungen.

Am Freitagnachmittag zog Christin Roth-Jäger gegenüber dem HA bereits ein erstes Zwischenergebnis der Messe. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Messeverlauf“, sagte sie. Die hohe Qualität der Gespräche mit Interessenten aus dem In- und Ausland sei „absolut erfreulich“.

Beim Messestand des Heizungstechnikherstellers Viessmann aus Allendorf/Eder stehen digitale Services im Zentrum. Der Besucherandrang ist enorm, die eigens zur Messe angebotenen Workshops und Infoveranstaltungen sind sehr gefragt. An fünf Stationen, die den gesamten Geschäftsprozess eines Heizungsfachbetriebes nachzeichnen, erleben die Fachbesucher, wie Viessmann seine Kunden und Partner mit digitalen Tools unterstützt.

Ab 9 Uhr ist die Messe am heutigen Samstag für die Öffentlichkeit geöffnet

Auch wenn das Familienunternehmen mit der Digitalisierung in die Zukunft blickt: Ausnahmsweise steht auch die Vergangenheit im Fokus der Ausstellung: Viessmann lädt im 100. Firmenjahr den Betrachter zu einer Zeitreise durch die Unternehmensgeschichte ein.

Die Messe ISH Energy in Frankfurt ist an diesem Samstag ab 9 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet.