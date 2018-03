Entenrennen auf der Dill

Initiator des ersten Herborner Entenrennens war der Lions-Club Herborn. Den Erlös aus dem Losverkauf will der Serviceclub für ein Schulprojekt der Diesterwegschule und an die Herborner Kindergärten spenden. Die von Sponsoren gestifteten Preise - ein Reisegutschein über 2000 Euro und ein Fahrrad im Wert von 1500 Euro, I-Pads, Ballonfahrten, ein Cabrio-Wochenende und Gutscheine für Herborner Restaurants und Geschäfte sowie kleinere Sachpreise bis zum Platz 150 - können bis zum 30. Juni in der Küchenwelt Härtl (Gewerbepark Untere Au 13) in der Au abgeholt werden. Die Gewinnerlose sind im Internet unter www.lions-herborn.de und bei Facebook veröffentlicht.

(klk)