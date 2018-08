Entertainer zaubern gute Laune

Nach der gut zweistündigen Show brandet der Applaus auf. Zugaberufe kontert der Moderator Bert Rex mit einem süffisanten Witz: „Freuen Sie sich, bald ist Weihnacht. Wird doch auch schön.“

Ein Varieté-Programm ist immer eine Wundertüte. Man weiß vorher nicht, ob die mosaikartig zusammengesetzten Auftritte wirklich ein Ganzes sind. So stehen und fallen diese bunten, abwechslungsreichen Shows oft mit dem Moderator.

Mit Bert Rex, 1956 in dem thüringischen Kleinstädtchen Bad Frankenhausen geboren und in der DDR sozialisiert, ist Horst Lohr, dem Organisator der Waggonhallen-Varieté-Programme, ein Glücksgriff gelungen. Ein wenig verhuscht wirkt der zaubernde Sprachkünstler in seinem Frack, doch er hat es faustdick hinter den Ohren.

Moderator Bert Rex hat das Publikum schon nach wenigen Minuten im Griff

Schon nach wenigen Minuten hat er das Publikum mit lockeren, frechen Sprüchen, die niemals unter die Gürtellinie zielen, auf seiner Seite. Immer wieder sucht er geschickt mit dem Schalk im Nacken den Kontakt zu den Zuschauern, zu Helga etwa, die er auf die Bühne bitten will, die sich jedoch (noch) etwas ziert. „Wenn sie keine Lust haben, machen wir es eben ohne Lust“, sagte er und mit einem Seitenblick auf ein Kind in der ersten Reihe ergänzt er: „Lass es dir von deiner Mama erklären.“

Auch die Artisten sind großartig. Für Laura Stullich etwa ist es ein Heimspiel. Für den TSV Ockershausen hat sie jahrelang Rhönrad geturnt, war zehnmal Weltmeisterin. Gemeinsam mit ihrem holländischen Mann Boy Looijen hat sie die Turnhallen mit Varieté-Bühnen getauscht.

Die beiden präsentieren eine gekonnte Zweier-Akrobatik und schließlich trotz aller Anstrengungen als Wheel Sensation stets lächelnd das, was sie gelernt haben: atemberaubende, gekonnte und ästhetisch anspruchsvolle Nummern mit dem doppelreifigen Rhönrad und dem einreifigen Cyr-Wheel.

Großartig ist auch Roxana, die im ersten Teil eine Trapeznummer über den Köpfen der Besucher turnt und im zweiten Teil eine grandiose Fußjonglage mit fünf Bällen zeigt. Sie ist mit ihren Füßen geschickter als so mancher Mensch mit den Händen – unglaublich.

Gastgeber Horst Lohr alias Zauberer Juno darf natürlich nicht fehlen. Juno ist ein Marburger Urgestein. Charmant und mit dem ihm eigenen Witz zeigt er im ersten Teil, assistiert von der Zuschauerin Vanessa, einen Tuchtrick und im zweiten teil ohne Worte einen tollen Auftritt mit vielen Tricks mit Bällen, Seilen, Tüchern, Karten und Zigaretten.

Und wie immer fragt sich der staunende Zuschauer im Publikum: Wie macht der das eigentlich? Die Show lohnt sich, zaubert den Zuschauern ein Lachen und ganz viele „Oooohs“ ins Gesicht. Immer wieder gab es bei der Generalprobe Szenenapplaus.

Das ZAC-Sommervarieté in der Waggonhalle ist noch bis zum 2. September zu sehen. Wheel Sensation und Roxana, die am Montagabend um 20 Uhr einen Duo-Auftritt mit ihrer Partnerin Ariane hat, sind nicht bei allen Shows dabei.

Alle Termine gibt es im Internet unter www.waggonhalle.de