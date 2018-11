Entspannung mit Klangschalen

Die medizinisch-technische Assistentin aus Eckelshausen hat sich ihre Kenntnisse zur Klangmassage in zertifizierten Kursen bei Peter Hess angeeignet und will ihr Wissen und Können nun an andere weitergeben.

In ihrem Vortrag betonte Simone Müller, dass die Behandlungen mit Klangschalen nichts mit Esoterik oder Scharlatanerie zu tun habe. Das Wissen und die Erkenntnis, dass der menschliche Körper auf Klänge beziehungsweise verschiedene Frequenzen reagiere, sei vielmehr über 5000 Jahre alt und in der indischen Heilkunst verbreitet.

Im Gladenbacher Weltladen werden Klangschalen aus Indien, Nepal und Tibet angeboten

Im Café Fair des Weltladens stellte die Klangschalenpraktikerin die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete vor. Vor allem gehe es darum, Ruhe und Entspannung zu bereiten, um damit Stress abzubauen und ein Burn-out oder ähnliche Erkrankungen vorzubeugen.

Mit den Klangschalen gelinge es auch, Schmerzen in Gelenken oder dem Rücken zu lindern. Für die jeweilige Körperregion gäbe es daher auch verschiedene Metallschalen mit unterschiedlichen Frequenzen, die auf das Wasser im Körper reagieren und ihn zum Schwingen bringen.

Der menschliche Körper besteht zu etwa zwei Dritteln aus Wasser und reagiere daher besonders auf die entsprechen Klänge beziehungsweise Frequenzen, erläuterte Simone Müller.

Große Klangschalen wirkten mit ihren tiefen Klängen auf das Becken und die Lendengegend, während mittelgroße geeignet seien, um Schmerzen in Gelenken zu vertreiben. Kleine Schalen hingegen können nach Auskunft der Referentin für den Kopf eingesetzt werden.

Wer sich auf die Wirkung einlässt, könne die Auswirkungen der Klangwellen direkt im Körper fühlen, tiefe Entspannung erleben oder mit den Klängen auf eine Fantasiereise gehen.

Im Gladenbacher Weltladen selbst werden Klangschalen aus Indien, Nepal und Tibet angeboten. Durch den fairen Handel werden die Handwerker und ihre Familien direkt unterstützt, so dass Kinderarbeit verhindert und Schulbildung für den Nachwuchs möglich gemacht wird. Jeder, der im Weltladen einkauft, könne also zur Verbesserung der Situation in Ländern der sogenannten dritten Welt beitragen, so die Initiatoren.

Klangschalenpraktikerin Simone Müller aus Eckelshausen selbst hat zudem auf ihr Honorar verzichtet und an ein Nepal-Projekt für Erdbebenopfer gespendet. Abgelegene Regionen in dem Land sind fünf Jahre nach dem Erdbeben immer noch auf Hilfe angewiesen.

Informationen zu Klangschalen, fairen Handelsbedingungen und den Projekten in Nepal und anderen benachteiligen Ländern gibt es auch im Weltladen in der Marktstraße 11.