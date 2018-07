Erdwall eingesät

Frohnhausen. Manchen ist es vielleicht schon aufgefallen. Zwischen dem Domizil der Kindergartenwaldgruppe Frohnhausen und der Kreisstraße wurde ein ca. 150 m langer Erdwall mit einer Blumen- und Bienenweidenmischung eingesät. Zurzeit beginnt die Blüte, die aufgrund der Trockenheit leider erst verspätet eingesetzt hat. Auch an anderen Stellen, wie z. B. am Schlossberg, der Hohl oder der Herwigstraße wurden Blumen- und Bienenweidensamen ausgebracht. Bunte Blumensäume und blühende Straßenränder bieten Bienen und anderen Insekten Nahrung und Lebensraum. Solche Einsaaten können sowohl auf kleineren als auch auf größeren Grünflächen etabliert werden, die nur sporadisch benutzt bzw. betreten werden müssen. Der Charakter ist also eher extensiv. Ideal sind Rückbereiche, Verkehrsinseln oder Erweiterungsflächen, die vorübergehend begrünt werden sollen. Die Ansaat in vorhandene Rasenflächen gelingt nicht, da viele Blumen Lichtkeimer sind und die Keimbedingungen und Konkurrenz auf bereits besiedelten Böden denkbar schlecht sind.