Erfahrungen eines Musikers

Haiger-Sechshelden Rockmusiker Pontus J. Back aus Finnland kommt nach Sechshelden: Am Sonntag, 22. April, ab 20 Uhr gastiert er im Dorfgemeinschaftshaus und am Freitag, 27. April, ab 19.30 Uhr ist er bei einem Jugendabend in der evangelischen Kirche zu Gast. Auch die Band „Trust“ aus Manderbach ist dabei.

Jahrelang ist Back als Rockmusiker durch die Welt getourt. Drogen, Todesangst und Panikattacken waren ständige Begleiter. Doch dann erlebte Back eine Kehrtwende. Heute will er davon erzählen, wie sich sein Leben verändert hat. Von dieser Freiheit und der Hoffnung singt er. Der Eintritt ist frei. Veranstalter sind der CVJM und die evangelische Kirchengemeinde. (red)